ChatGPT bi oglasima trebao zarađivati 100 milijardi dolara godišnje

OpenAI je službeno zakoračio u svijet oglašavanja i uveo oglase unutar ChatGPT-a kako bi do kraja desetljeća ostvario prihod od 100 milijardi dolara – kaže njihov voditelj odjela za oglašavanje

Jedna od vodećih svjetskih AI kompanija, OpenAI, ubrzano širi svoje globalno oglašivačko poslovanje s ciljem privlačenja većeg broja korisnika i ostvarivanja iznimno ambicioznih financijskih planova. Na međunarodnom festivalu kreativnosti Cannes Lions, njihov je voditelj odjela za oglašavanje, David Dugan, potvrdio novinarima da će prihodi ostvareni od oglasnih ponuda izravno subvencionirati i omogućiti daljnji razvoj ChatGPT-a i ostalih sustava kompanije te omogućiti širenje pristupa informacijama.

Očekuje se brz rast

Nakon što su se godinama izričito protivili uvođenju oglasa, u OpenAI-ju su početkom ove godine promijenili strategiju i ipak na odabranim tržištima počeli uz odgovore chatbota u besplatnoj verziji prikazivati i sponzorirane sadržaje. To im se očito svidjelo s financijske strane i dobro je krenulo, jer sada Dugan izražava nadu da će im ulazak na tržište oglašavanja pomoći u generiranju čak – 100 milijardi dolara prihoda do kraja ovog desetljeća.

Taj iznos predstavlja otprilike polovicu trenutačnih godišnjih prihoda koje od oglašavanja ostvaruje Meta, krovna organizacija platformi poput Facebooka i Instagrama. No, njima je za postići tu razinu prihoda trebalo 17 godina, dok OpenAI to želi postići u samo pet godina od uvođenja oglasa.

Za EU još nema najava

Oglasni model unutar ChatGPT-a službeno je pokrenut u veljači ove godine za korisnike besplatnih paketa te najjeftinijih pretplatničkih paketa, čime su se oglasi počeli pojavljivati unutar korisničkih upita i svakodnevnih razgovora s umjetnom inteligencijom. Prema službenim podacima OpenAI-ja, tvrtka već surađuje s tisućama oglašivača na sedam testnih tržišta koja uključuju Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Ujedinjeno Kraljevstvo, Australiju, Novi Zeland, Japan i Južnu Koreju. U nadolazećim tjednima planira se proširenje na Brazil i Meksiko, dok je Indija zacrtana kao dugoročni cilj. Europska unija u tim se planovima zasad ne spominje.

Prema Duganovim riječima, korisnici ChatGPT-a vide oglase koji su ciljano plasirani na temelju toga što, kada i na koji način istražuju unutar platforme. Iako OpenAI ne otkriva točne brojke o prihodima, podaci s testnih tržišta pokazuju da učestalost situacija u kojima korisnici napuštaju njihovu AI platformu zbog oglasa bilježi značajan pad u usporedbi s početnim fazama testiranja – pa se čini da će i tu morati doći do određenih korekcija kako bi se ostvarili ambiciozni ciljevi, mjereni u milijardama dolara.