Cloudflare otpušta više od 1.100 zaposlenika zbog AI transformacije

Smanjenje radne snage provodi se naglo i diljem svijeta, dok uprava navodi duboku reorganizaciju procesa i povećanu upotrebu AI alata kao ključne razloge za ovu stratešku odluku

Sandro Vrbanus petak, 8. svibnja 2026. u 16:46
📷 HaeB / Wikimedia
Tvrtka koja se bavi internetskom sigurnošću, Cloudflare, objavila je značajnu promjenu u svojoj organizacijskoj strukturi – što uključuje smanjenje broja zaposlenika za više od 1.100 na globalnoj razini. Prema službenom dopisu koji su zaposlenicima potpisali osnivači tvrtke, odluka je donesena uslijed fundamentalnih promjena u načinu rada unutar kompanije. Istaknuto je kako ovo nije mjera uštede niti procjena individualnog učinka zaposlenika, već odgovor na novu eru poslovanja.

"Nova era poslovanja"

Razlog za ovakav potez leži u masovnoj integraciji umjetne inteligencije u svakodnevne operacije. U posljednja tri mjeseca upotreba AI alata unutar Cloudflarea porasla je za više od 600%. Zaposlenici u svim odjelima, od inženjeringa do ljudskih resursa i financija, svakodnevno koriste tisuće sesija AI agenata. Uprava smatra kako je nužno redizajnirati svaku ulogu i proces kako bi se tvrtka prilagodila "eri agentske umjetne inteligencije" i zadržala konkurentnost.

Suosnivači Matthew Prince i Michelle Zatlyn naglasili su da se kompanija nastoji pozicionirati kao predvodnik u korištenju vlastitih AI platformi. Cilj reorganizacije je ubrzanje inovacija i osiguravanje bržeg pružanja vrijednosti korisnicima, uz napuštanje zastarjelih radnih procesa koji su karakteristični za starije korporativne sustave – no, vjerojatno to i nisu baš riječi utjehe za otpuštene radnike.

Uprava je istaknula kako su se odlučili na jedan veliki rez umjesto manjih, ponavljajućih otpuštanja kako bi izbjegli dugotrajnu emocionalnu nesigurnost unutar tima. Što se tiče uvjeta odlaska, tvrtka je ponudila otpremnine koje opisuje kao vodeće u industriji. Odlazeći zaposlenici primit će iznos ekvivalentan punoj osnovnoj plaći do kraja 2026. godine. Uz to, Cloudflare će omogućiti ubrzano stjecanje dionica, a onima u SAD-u podrška za zdravstveno osiguranje bit će osigurana do kraja godine.

Iako je ovaj dan, zaključno, opisan kao težak za kompaniju, čelnici su izrazili uvjerenje da je odluka ispravna za budućnost misije izgradnje boljeg Interneta. Cloudflare planira detaljnije raspraviti ove promjene tijekom sastanka sa svim zaposlenicima te u sklopu nadolazeće objave financijskih rezultata. Prema službenim podacima, na kraju 2025. godine tvrtka je zapošljavala 5.156 radnika – dakle, otprilike svaki peti sada će morati napustiti svoje radno mjesto.

