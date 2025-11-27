Counterpoint: Apple prvi put u 14 godina prestigao Samsung po isporukama mobitela

Unatoč utjecajima carina i slaboj prodaji iPhone Aira, Apple će prema procjeni Counterpointa u 2025. godini isporučiti više mobitela od Samsunga te tako posjesti na sam vrh tržišta

Prema prognozama Counterpoint Researcha, Apple bi u 2025. trebao isporučiti oko 8 milijuna uređaja više od Samsunga. Procjenjuje se da će Apple ove godine isporučiti 243 milijuna mobitela, dok će Samsung doseći 235 milijuna.

Taj bi rezultat Appleu donio 19,4 posto udjela na globalnom tržištu pametnih telefona, što je manje od jedan posto ispred Samsunga. Iz Counterpointa ističu i da je iPhone 17 u prva četiri tjedna prodaje ostvario 12 posto bolji prodajni rezultat od prošlogodišnje serije iPhone 16 i to uz niži utjecaj tarifa i carina od inicijalno projiciranog.

„Osim iznimno pozitivnog tržišnog interesa za iPhoneom 17, ključni razlog za poboljšane prognoze isporuka do kraja 2025. leži u ciklusu zamjene koji je dosegnuo prekretnicu. Potrošači koji su kupili mobitele tijekom procvata prodaje u vrijeme pandemije sada ulaze u fazu nadogradnje“, priopćio je viši analitičar Counterpoint Research, Yang Wang.

Iako su različiti analitičari posljednjih godina iznosili različite podatke o tome tko je vodeći po isporukama mobitela, prema Counterpointovoj procjeni, ovo će biti prvi put da je Apple prestigao Samsung u 14 godina.

Unatoč negativnim komentarima korisnika o tankom iPhone Airu, ali i stalnim polemikama o razvoju AI značajki unutar Apple Intelligence, čini se da su kupci i dalje snažno fokusirani na glavne modele iPhonea.