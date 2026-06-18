DeepSeek sada vrijedi više od 50 milijardi dolara

Otkako je svijetom umjetne inteligencije zagospodario ChatGPT, pa potom dobio i vrlo oštru konkurenciju u vidu Claudea i sličnih "zapadnih" alata, samo je jedan igrač izvan SAD-a uspio donekle pomrsiti račune liderima. Bio je to kineski DeepSeek, koji je početkom prošle godine bio objavio svoj prvi napredni model sposoban konkurirati američkima, a sve to po nižim cijenama i uz višu efikasnost izvođenja. Taj "šok" na tržištu i očaranost DeepSeekom nisu dugo trajali, jer su u međuvremenu mnogi lansirali svoje napredne jezične modele – no kineski se predvodnik u tom području nije predao.

Prva investicijska runda

Ovoga tjedna objavili su da su prikupili čak 7,4 milijarde dolara svježih investicija, što im je valuaciju kompanije postavilo na nešto više od 50 milijardi dolara. Skok vrijednosti pozicionirao je DeepSeek na samo čelo kineske industrije visoke tehnologije, pa se sada može pohvaliti titulom trenutačno najvrjednijeg kineskog AI startupa, a ovo im je tek prva runda prikupljanja investicija od vanjskih ulagača.

Veliki novi financijski poticaj namijenjen je potpori daljnjem razvoju naprednih AI modela, čiji procesi istraživanja i implementacije zahtijevaju iznimno visoka financijska ulaganja. Najveći pojedinačni doprinos tijekom ove investicijske runde stigao je od samog osnivača tvrtke. Liang Wenfeng osobno je investirao oko tri milijarde dolara, čime je dodatno učvrstio temelje i smjer razvoja svojeg tehnološkog startupa.