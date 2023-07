Potkraj lipnja Europska komisija uputila je Europskom parlamentu prijedlog regulacije (možemo reći – zakona) o uvođenju digitalnog eura. U sustavu Europske unije to je vrlo kasna faza nekog regulatornog procesa, s obzirom na to da je Europska komisija neka vrsta vlade Europske unije. Kad u Hrvatskoj ili sličnoj nacionalnoj demokraciji vlada uputi prijedlog zakona u parlamentarnu proceduru, a nakon obavezne javne rasprave, na koju nas je prisililo upravo članstvo u Uniji, onda se već vidi svjetlo na kraju tunela. No, u Uniji ništa nije gotovo čak ni onda kad je gotovo: kad za neko, tko zna koliko dugo, vrijeme Europski parlament i druga nadležna tijela prodiskutiraju, izmijene i napokon prihvate regulaciju digitalnog eura, to još onda ide u nacionalne parlamente.