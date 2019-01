Dobri poslovni rezultati Boscha za prošlu godinu

Prema preliminarnim brojkama, Bosch, dobavljač tehnologija i usluga, ostvario je prodaju od 77,9 milijardi eura u prošloj godini. Učinci tečajne razlike negativno su utjecali na prodajne rezultate do iznosa od 2,1 milijarde eura. Nakon prilagodbe zbog učinaka tečajne razlike ta brojka predstavlja rast od 4,3 posto.

„Unatoč nepovoljnim gospodarskim okolnostima tvrtka Bosch bila je uspješna u 2018. godini. Prodaja i rezultati ponovno su na rekordnoj razini”, izjavio je dr. Volkmar Denner, predsjednik upravnog odbora društva Robert Bosch GmbH, dok se obraćao medijima povodom objave preliminarnih brojki.

„Kao predvodnici u području inovacija, želimo uvesti promjene na svojim tržištima, u tehnološkom i poslovnom smislu. Naše strategije usredotočene na povezivost su se isplatile”, dodao je Denner. Bosch je u 2018. prodao ukupno 52 milijuna proizvoda s pristupom internetu, što je 37 % više nego prethodne godine. U 2018. godini dobit od poslovanja prije kamata i poreza (EBIT), dosegla je 5,3 milijarde eura. Operativna marža stoga će vjerojatno iznositi 6,9 posto.

„Bosch želi ostvariti bolji razvoj od ostatka tržišta i osigurati visoku razinu zarade unatoč očekivano teškim gospodarskim uvjetima”, rekao je prof. Stefan Asenkerschbaumer, zamjenik predsjednika upravnog odbora i glavni financijski direktor. „Svoja poslovna područja planiramo učiniti još konkurentnijima kako bismo mogli financirati proširenje tehnološkog vodstva, a time i budućnost tvrtke.”

Automatizacija I.: Početna ulaganja vrijedna 4 milijarde eura

Istraživanje i razvoj tvrtke Bosch usredotočeno je, među ostalim, na automatiziranu vožnju. Kao dio prelaska na mobilnost bez nesreća Bosch radi na postizanju dvaju razvojnih ciljeva. Prvi se odnosi na sustave pomoći vozaču koji će omogućiti djelomično automatiziranu vožnju u privatnim vozilima (2. i 3. razina automatizacije). Bosch je u tom području tehnološki i tržišni predvodnik. Tvrtka očekuje da će ove godine ostvariti prodaju od 2 milijarde eura u području sustava pomoći vozaču. Drugi razvojni cilj omogućit će vožnju bez vozača, počevši od početka sljedećeg desetljeća (4. i 5. razina automatizacije). „Vožnja bez vozača revolucionirat će područje individualne mobilnosti. Otvorit će vrata disruptivnim poslovnim modelima kao što su robotski taksiji i mobilnost koja se temelji na shuttleu”, rekao je Denner. Zbog tehničke složenosti automatizacije Denner smatra da je to sljedeće najvažnije ulaganje: „Samo u razdoblju do 2022. očekujemo početna ulaganja od ukupno 4 milijarde eura.” Otprilike 4000 inženjera u Boschu radi na automatiziranoj vožnji.

Automatizacija II.: Sveobuhvatni ekosustav za usluge mobilnosti

Tržišni potencijal automatizirane vožnje je ogroman: između 2015. i 2030. doći će do porasta osobne mobilnosti od 50 % (izvor: ITF). Analitičari stoga predviđaju da će u sljedećih deset godina hardver i softver za automatiziranu vožnju vrijediti otprilike 60 milijardi dolara (izvor: Roland Berger). Do 2025. većina od 2,5 milijuna shuttle busova na zahtjev vozit će bez vozača (izvor: Roland Berger). Stručnjaci predviđaju da će do 2035. prodaja povezana s dijeljenom mobilnošću doseći gotovo 160 milijardi dolara (izvor: BCG). Bosch će za tu vrstu mobilnosti omogućiti i tehnologiju i usluge. Boschev ekosustav za usluge mobilnosti već povezuje rješenja i usluge rezervacije, plaćanja, parkiranja, punjenja, administracije, održavanja i infozabave. Jedna od tih usluga je Convenience Charging, povezano rješenje za navigaciju i punjenje električnih vozila. Boschev prvi stalni klijent je Sono Motors, proizvođač električnih vozila iz Njemačke. „S pomoću naših povezanih rješenja elektromobilnost može postati prikladna za svakodnevnu uporabu”, izjavio je Denner.

Elektrifikacija I.: Predvodnik na masovnom tržištu

U 2018. Bosch je dovršio 30 projekata u području elektromobilnosti u vrijednosti od nekoliko milijardi eura. Do 2025. tvrtka želi deseterostruko povećati svoju prodaju u tom području, do ukupno 5 milijardi eura. „Cilj nam je biti predvodnik na masovnom tržištu elektromobilnosti”, rekao je Denner. Nijedna druga tvrtka nije toliko raznolika u području elektromobilnosti kao Bosch. Ona elektrificira različite vrste pogonskih sklopova, od bicikala do kamiona. Danas je, na primjer, više od milijun automobila diljem svijeta opremljeno Boschevim električnim ili hibridnim komponentama. Denner je nadodao: „U budućnosti će se govoriti da na svijetu ne postoji električni automobil koji u sebi ne sadržava komponentu iz Boscha.” To se osobito odnosi na Kinu, najveće svjetsko tržište elektromobilnosti, gdje je Bosch već predvodnik u području osobnih automobila. Tvrtka je nedavno s kineskim proizvođačem električnih automobila NIO sklopila strateško partnerstvo za automatiziranu i električnu vožnju. U Kini će Bosch u 2019. započeti i s proizvodnjom e-osovine, pogonskog sklopa s posebno kompaktnim rješenjem za električne automobile. Novorazvijena baterija od 48 volta tamo se počela masovno proizvoditi prije nekoliko tjedana. Već 2030. godine 20 posto novih automobila bit će djelomično elektrificirano sustavom od 48 volti. Štoviše, cjelokupnom akvizicijom tvrtke EM-motive GmbH, Bosch jača svoju poziciju na tržištu elektromobilnosti, koja ubrzano raste u svijetu.

Elektrifikacija II.: Elektrificiranje prijevoza robe

Do 2030. prijevoz robe u svijetu će se gotovo udvostručiti (izvor: ITF). „Želimo da kamioni budu teretne životinje, ali da ne predstavljaju teret za klimu i kvalitetu zraka. Da ponovimo, za to je ključna elektrifikacija”, rekao je Denner. Već do 2030. jedno od četiriju novih gospodarskih vozila diljem svijeta – gotovo jedno od triju u Kini – barem će imati djelomično električni pogon. To će pogodovati i tvrtki: Boschev asortiman proizvoda za prijevoz robe bez emisija uključuje baterije od 36 volta za električne teretne bicikle, električne motore za laka gospodarska vozila kao što su vozila StreetScooter njemačke pošte, e-osovine za lake i teške kombije i elektrificirane osovine za poluprikolice, a u budućnosti će uključivati i pogonske sklopove s gorivim člancima za kamione od 40 tona. „Uz djelomično električna i potpuno električna rješenja, električne baterije i gorive ćelije spremni smo za tržište”, rekao je Denner.

Umjetna inteligencija I.: Temeljno Boschevo područje stručnosti

Denner vjeruje da će u budućnosti jedno o temeljnih područja stručnosti biti industrijska primjena umjetne inteligencije (UI). „Želimo da do sredine sljedećeg desetljeća svi naši proizvodi budu opremljeni UI-jem ili da je UI igrao ulogu u njihovom razvoju i proizvodnji. Istina je da američke i kineske tvrtke dominiraju potrošačkom industrijom UI-ja”, kazao je Denner, „no bez stručnosti u području prometa, proizvodnje ili građevina, njihov će potencijal kaskati za potencijalom industrijskog UI-ja.” Denner je izvijestio da je tvrtka Bosch samoj sebi postavila ambiciozne ciljeve: „Kao predvodnici u području inovacija, želimo sami ovladati UI-jem i pridružiti se svjetskoj eliti.” U tu svrhu Bosch planira do 2021. godine učetverostručiti broj internih UI stručnjaka s 1000 na 4000.

Umjetna inteligencija II.: Uspjeh u svemiru i na cesti

Zaposlenici u Boschevu Centru za umjetnu inteligenciju rade na gotovo 150 projekata. Jedan od tih projekata je i sustav senzora SoundSee. „Algoritam SoundSee primjenjuje strojno učenje kako bi čuo je li koji uređaj neispravan”, objasnio je Denner. To sustavu omogućuje ispravno predviđanje kvarova stroja, što smanjuje troškove održavanja i povećava produktivnost. Rješenje SoundSee poslat će se na Međunarodnu svemirsku postaju (International Space Station (ISS)) sredinom ove godine. Bosch predviđa da će taj sustav biti komercijalno primjenjiv u proizvodnji, građevinama i inženjeringu motornih vozila. Još jedan primjer napretka povezanog s UI-jem višenamjenska je kamera za automatiziranu vožnju koja objedinjuje algoritme za obradu slika i metode UI-ja. Rezultat je inteligentna kamera za automobil koja, na primjer, može primijetiti pješake i zatim odmah prepoznati i predvidjeti njihovo ponašanje.

Obuka: Inicijativa Learning Company i „Bosch Tube”

Svake godine Bosch uloži otprilike 250 milijuna eura u stručno osposobljavanje svojih zaposlenika. Zaposlenici mogu odabrati između otprilike 19 000 različitih programa. Cilj je prenijeti vještine i osigurati da su zaposlenici spremni i voljni pristupiti novim poslovnim područjima. Nadalje, inicijativa Bosch Learning Company (Obrazovna tvrtka Bosch) integrira učenje u svakodnevnu rutinu zaposlenika. Nove ponude kao što su predavanja putem videozapisa ili aplikacije za učenje kada ste u pokretu nadopunjuju tradicionalna predavanja u razredu. „Inicijativa Bosch Learning Company potiče zaposlenike da preuzmu odgovornost za vlastito učenje i uče svojim tempom”, rekao je Denner. Još jedan novi proizvod je „Bosch Tube”, koji Boschevim zaposlenicima služi kao YouTube. Zaposlenici mogu izraditi vlastite upute u obliku videozapisa i prenijeti ih na Bosch Tube, gdje također postoji cijela medijateka s predavanjima u obliku videozapisa.

Prilagodljivost: Sjedište tvrtke s jednim ciljem

Na početku godine Bosch je izmijenio koncept suradnje između svojeg sjedišta i poslovnih jedinica. „Htjeli smo da sjedište tvrtke bude idealna podrška našim odjelima dok unapređuju poslovna područja rješenja za mobilnost i povezivost interneta stvari”, rekao je Denner. S tim na umu, Bosch je pojednostavio strukture u područjima korporativnih usluga kao što su nabava i ljudski potencijali te je konsolidirao 40 korporativnih odjela u njih 20. Od sada će četiri člana upravnog odbora biti odgovorna za te odjele umjesto prethodnih osam. Ostali članovi upravnog odbora bit će odgovorni za poslovne jedinice. Ukupno otprilike 20 000 Boschevih zaposlenika radi na korporativnim funkcijama kao što su nabava, financije, ljudski potencijali i IT.