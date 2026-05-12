eBay, nimalo neočekivano, odbio ponudu GameStopa za preuzimanje

Posrnuli američki maloprodajni lanac specijaliziran za videoigre i digitalnu multimediju predlagao je preuzeti daleko veću internetsku platformu, no ponuda je službeno naišla na otpor

Internetska tržnica eBay odbacila je ovoga utorka prijedlog GameStopa o spajanju tih dviju kompanija u transakciji koja je, prema nedavnom prijedlogu, uključivala gotovinu i razmjenu dionica. Ponuda GameStopa bila je "teška" čak 55 milijardi dolara, a odbačena je uz oštru kritiku uprave eBaya koja je cijeli plan nazvala "niti vjerodostojnim, niti privlačnim".

GameStop je svoj prijedlog iznio prošli tjedan u otvorenom pismu, izazvavši pritom veliko iznenađenje i zbunjenost na Wall Streetu. Glavni razlog skepticizma financijskih analitičara bila je činjenica da je eBay gotovo četiri puta veća tvrtka od GameStopa, što je odmah otvorilo ozbiljna pitanja o tome kako bi manja tvrtka uopće mogla financirati takvo preuzimanje. Odmah su se, poznajući karakter GameStopa i njegove uprave, pojavile i špekulacije o tome da je riječ više o privlačenju pozornosti i umjetnom napuhivanju vrijednosti vlastitih dionica, a manje o zapravo ozbiljnoj poslovnoj ponudi.

"Dobro nam je i samima"

Predsjednik uprave eBaya, Paul Pressler, u otvorenom pismu upućenom GameStopu naveo je da je odluka o odbijanju prijedloga donesena nakon temeljite revizije u kojoj su sudjelovali pravni i financijski savjetnici. Istaknuo je nekoliko ključnih razloga za takvu odluku, s posebnim naglaskom na neizvjesnost oko financiranja posla te neprihvatljivu količinu duga koju bi takvo spajanje donijelo njihovoj kompaniji.

Osim upitne financijske konstrukcije, vodstvo eBaya smatra da se tvrtka trenutačno nalazi u fazi uspješnog samostalnog oporavka. Pressler je naglasio kako je eBay uspio poboljšati svoje poslovne rezultate i strateški se pozicionirati za bolju borbu s tržišnim gigantima poput Amazona, pa mu očito nije potreban novi vlasnik.

Odbijanjem ove ponude, eBay je jasno dao do znanja da ne vidi vrijednost u udruživanju s GameStopom pod predloženim uvjetima. Umjesto rizičnih spajanja koja bi mogla ugroziti stabilnost, uprava ostaje predana daljnjem razvoju vlastite platforme i održavanju povjerenja investitora kroz provjerene poslovne strategije.