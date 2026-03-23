Elon Musk najavio projekt Terafab, tvrdi da će to biti "najveća tvornica čipova u povijesti"

Elon Musk je, u svom prepoznatljivom grandioznom stilu, najavio projekt Terafab, zajednički pothvat njegovih kompanija Tesla, SpaceX i xAI, čiji je cilj izgradnja "najvećeg postrojenja za proizvodnju čipova u povijesti". Musk tvrdi, kako prenosi Engadget, da je Terafab sljedeći korak prema iskorištavanju snage Sunca i stvaranju "galaktičke civilizacije", rješavajući usput ono što on vidi kao nadolazeću krizu u opskrbi računalnom snagom.

Što je zapravo Terafab?

Tijekom službenog predstavljanja u Austinu, Musk je objasnio da je Terafab odgovor na ograničenja postojećeg lanca opskrbe. Iako je zahvalan partnerima poput TSMC-a i Samsunga, njihov ukupni kapacitet, prema Muskovim riječima, zadovoljava tek oko dva posto budućih potreba njegovih kompanija. "Ili ćemo izgraditi Terafab ili nećemo imati čipove. A trebaju nam čipovi, pa ćemo izgraditi Terafab", izjavio je Musk, naglašavajući nužnost ovog poteza.

Projekt, čija se početna vrijednost procjenjuje na 20 do 25 milijardi dolara, bit će smješten u sklopu kampusa Giga Texas u Austinu. Krajnji cilj je proizvesti jedan teravat računalne snage godišnje, što bi predstavljalo nevjerojatnih 70 posto trenutne globalne proizvodnje vodeće tvrtke TSMC. Za razliku od tradicionalnih tvrtki koje samo dizajniraju čipove (poput Nvidije) ili ih samo proizvode (poput TSMC-a), Terafab planira objediniti cijeli proces - od dizajna i litografije do naprednog pakiranja i testiranja - pod jednim krovom.

Ambicije na Zemlji i u svemiru

Terafab će proizvoditi dvije glavne vrste čipova. Jedna vrsta namijenjena je zemaljskim potrebama, poput pogona za Teslin sustav Full Self-Driving i humanoidne robote Optimus. Druga, znatno snažnija i izdržljivija, dizajnirana je za korištenje u svemiru. Muskova vizija ide toliko daleko da planira čak 80 posto proizvedene računalne snage usmjeriti prema orbitalnim AI satelitima. Tvrdi da svemir nudi pet puta jače solarno zračenje za napajanje i bolje hlađenje u vakuumu, što bi orbitalne AI centre moglo učiniti jeftinijima od zemaljskih u roku od samo nekoliko godina.

Ovaj plan, naravno, dolazi s velikim izazovima. Postrojenje cilja na proizvodnju čipova pomoću najnaprednije dvananometarske tehnologije, za čije je usavršavanje tržišnim liderima trebalo desetljeće i stotine milijardi dolara ulaganja. Zanimljiv je i plan da će milijuni Optimus robota pomagati u izgradnji i radu same tvornice, stvarajući tako zatvoreni ekosustav u kojem roboti grade čipove koji ih pokreću.

Ipak, vrijedi podsjetiti da su neki Muskovi raniji projekti, poput Hyperloopa ili Cybertrucka po cijeni od 40.000 dolara, ostali neispunjena obećanja, da ne kažemo lupetanja, što poziva na dozu opreza. Analitičari također upozoravaju da bi konačni trošak realizacije cjelokupne vizije Terafaba mogao dosegnuti i 300 milijardi dolara. Ako Musk uspije, Terafab neće samo riješiti njegove probleme s opskrbom, već će iz temelja promijeniti globalnu industriju poluvodiča.