Epic Games otpušta više od 1.000 zaposlenika

Unatoč ovoj situaciji, iz Epica poručuju da im je cilj vratiti Fortnite na vrh kroz svjež sadržaj i nova iskustva, uz dugoročnu ambiciju izgradnje otvorenije i snažnije industrije digitalne zabave

Matej Markovinović srijeda, 25. ožujka 2026. u 06:30
📷 Foto: Unsplash
Epic Games, tvrtka koja stoji iza popularnog Fortnitea, najavila je novo veliko otpuštanje kojim će bez posla ostati više od 1.000 zaposlenika. Kako je poručio izvršni direktor Tim Sweeney, glavni razlog je pad angažmana igrača koji traje još od 2025., zbog čega tvrtka trenutno troši više nego što zarađuje.

Radi se o novom valu rezova nakon što je Epic već 2023. otpustio više od 800 radnika. Sweeney ističe da dio problema proizlazi iz šire situacije u industriji, poput sporijeg rasta, slabije potrošnje korisnika i sve jače konkurencije, ali priznaje da postoje i neki interni problemi povezani s Fortniteom.

“Iako Fortnite i dalje ostaje jedna od najuspješnijih igara na svijetu, imali smo poteškoća u isporuci konzistentne ‘Fortnite čarolije’ iz sezone u sezonu, tek smo u ranim fazama povratka na mobilne platforme i optimizacije igre za milijarde pametnih telefona diljem svijeta, a kao predvodnici industrije pretrpjeli smo mnoge udarce u borbi koja tek počinje donositi rezultate za nas i sve developere”, napisao je Sweeney zaposlenicima.

Kako bi stabilizirali poslovanje, Epic planira dodatne uštede veće od 500 milijuna dolara kroz smanjenje troškova marketinga, ugovora i nepopunjenih radnih mjesta. Tvrtka je već ranije podigla cijene V-bucksa, virtualne valute u Fortniteu, uz objašnjenje da su troškovi održavanja igre značajno porasli.

Uz otpuštanja, Epic će ugasiti i tri Fortnite modea - Rocket Racing, Ballistic i Battle Stage unutar Fortnite Festivala, dok će osnovni Festival i dalje ostati dostupan igračima.

“Budući da se to sada često spominje, želim naglasiti da otpuštanja nisu povezana s umjetnom inteligencijom. U mjeri u kojoj ona povećava produktivnost, želimo imati što više vrhunskih developera koji razvijaju odličan sadržaj i tehnologiju”, napominje Sweeney.

Otpušteni zaposlenici Epica dobit će otpremnine u visini najmanje četiri mjeseca plaće, uz dodatne benefite poput produženog zdravstvenog osiguranja i ubrzanog stjecanja dionica.

 

