Europska komisija kroz Fond za rastuću Europu priprema pet milijardi eura za inovatore

Fond Scaleup Europe započinje s ulaganjima u vodeće tehnološke sektore kako bi zadržao inovacije i kapital unutar Unije, a kapital će osigurati niz institucionalnih investitora

Sandro Vrbanus utorak, 4. kolovoza 2026. u 18:45

Europska komisija dovršila je završne pravne korake za uspostavu Fonda za rastuću Europu (Scaleup Europe Fund). Inicijativa je pokrenuta s početnim ciljem prikupljanja pet milijardi eura, s namjerom da se europskim poduzećima u fazi rasta (scaleup) osigura potreban kapital za postizanje globalne konkurentnosti.

Predsjednica Europske komisija Ursula von der Leyen naglasila je da ulaganje u inovatore predstavlja ulaganje u budućnost Europe. Prema njezinim riječima, novi će fond omogućiti rastućim tvrtkama da resurse potrebne za prerastanje u vodeće svjetske aktere pronađu unutar Europe te da se domaće inovacije pretvore u konkurentsku prednost.

Ulaganje u tehnologiju

Fond za rastuću Europu službeno je osnovan kao dio Fonda Europskog vijeća za inovacije. Upravljanje ulaganjima preuzelo je društvo za kapitalna ulaganja EQT, odabrano putem otvorenog natječaja. EQT je time ovlašten za donošenje investicijskih odluka samostalno i po tržišnim uvjetima, čime je fond postao u potpunosti operativan za izravna ulaganja.

Prve investicije očekuju se već u narednim tjednima, a bit će usmjerene na tvrtke u strateškim tehnološkim područjima. To uključuje napredne tehnologije (deep tech), biotehnologiju, čiste tehnologije, naprednu proizvodnju, digitalne tehnologije te umjetnu inteligenciju i kvantne tehnologije. Konkretnu strategiju i sektorski fokus dalje će razvijati EQT u skladu s osnovnim smjernicama fonda.

Uz to, Fond Scaleup Europe izravno odgovara na hitnu potrebu Europe za jačanjem ulaganja u tvrtke u kasnijim fazama razvoja (late-stage) i fazi rasta, čime se nastoji smanjiti jaz u odnosu na vodeće globalne takmace. Investicijski obuhvat fonda proširen je na čitavu EU, s težištem na najperspektivnije tvrtke u nizu strateških tehnoloških sektora. Uz ranije navedena područja, fond je namijenjen i financiranju poluvodičkih tehnologija, robotike i autonomnih sustava, energetskih tehnologija, svemirskih tehnologija, medicinskih tehnologija, naprednih materijala te poljoprivredne tehnologije.

Za velike investicijske runde

Pružanjem pristupa kapitalu u iznosima od 100 milijuna eura i više, fond planira smanjiti ovisnost o stranim investitorima u velikim rundama financiranja. Time se nastoje umanjiti rizici poput strateške ovisnosti, preseljenja sjedišta tvrtki, strane kontrole i odlijeva talentiranih stručnjaka iz Europske unije. Pravo na prijavu imaju tvrtke sa sjedištem ili planom preseljenja u bilo koju članicu EU-a ili zemlje povezane s III. stupom programa Obzor Europa.

Osnivačka skupina okuplja javne i privatne partnere, među kojima je niz europskih investicijskih i mirovinskih fondova, financijskih institucija te, naravno, Europska komisija. Prikupljanje sredstava nastavlja se do ostvarenja ciljanog iznosa od oko pet milijardi eura.

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