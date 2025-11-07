Europski deep tech potencijal mogao bi potaknuti gospodarski rast vrijedan 1 bilijun dolara

Prema najnovijem izvješću McKinsey & Company, Europa se nalazi pred povijesnom prilikom. Ubrzani razvoj deep tech sektora mogao bi do 2030. stvoriti do 1 bilijun dolara nove tržišne vrijednosti i otvoriti milijun radnih mjesta. Deep tech, koji obuhvaća napredne materijale, kvantno računarstvo, robotiku, obrambene tehnologije i novu energiju, sve više se profilira kao ključni pokretač gospodarskog rasta i tehnološkog suvereniteta kontinenta.

McKinsey ističe da deep tech kompanije:

brže dosežu status jednoroga (prosječno 6 godina naspram 8 u klasičnom techu),

generiraju više radnih mjesta po jedinici vrijednosti,

akumuliraju snažniji intelektualni kapital kroz patente i R&D.

U 2024. čak 8% svjetskih deep-tech jednoroga rođeno je u Europi – dvostruko više nego 2021. godine. Kapitalna ulaganja u sektor rastu, a primjeri poput Celestije, Helsing AI-a, IQM-a i Mistral AI-a potvrđuju da Europa hvata zamah.

McKinsey izdvaja Švedsku, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo kao primjere dobre prakse:

Švedska koristi mirovinske fondove za VC ulaganja i bilježi izniman pristup dužničkom financiranju.

koristi mirovinske fondove za VC ulaganja i bilježi izniman pristup dužničkom financiranju. Francuska je kroz programe poput La Mission French Tech povećala broj jednoroga sa 7 (2015.) na 42 (2024.).

je kroz programe poput La Mission French Tech povećala broj jednoroga sa 7 (2015.) na 42 (2024.). UK se ističe kasnofaznim financiranjem i poreznim poticajima poput Enterprise Investment Schemea.

Unatoč napretku, mnogi europski scale-upovi i dalje sele u SAD zbog boljeg pristupa kapitalu, regulativi i tržištu. McKinsey predlaže šest ključnih poluga za ubrzanje:

Kapital u svim fazama, uključujući dug i brže javne potpore

Likvidnost kroz dublja tržišta kapitala i agilniji M&A

Predvidiva regulativa za AI, energiju, obranu i IP

Rani kupci i razvojna partnerstva

Infrastruktura poput superračunala i prototipnih labova

Transfer znanja kroz TTO mreže i sveučilišne spin-offove

Ako u ovome uspije, Europa bi mogla postati svjetski lider u deep tech-u, jačajući svoj gospodarski prosperitet i tehnološki suverenitet. Cjelokupno istraživanje možete pročitati i preuzeti na službenim stranicama tvrtke.