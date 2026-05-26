Finska Oura planira američki IPO vrijedan više od devet milijardi eura

Proizvođač pametnog prstenja Oura priprema se za izlazak na američku burzu, koristeći snažan rast globalnog tržišta nosive zdravstvene tehnologije i prelazak na model ponavljajućih prihoda

Finska kompanija Oura Health Oy, poznata po proizvodnji popularnog pametnog prstena za praćenje zdravlja Oura Ring, prema medijskim izvještajima priprema inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) na Wall Streetu. Izvori navode kako bi ova javna ponuda mogla procijeniti vrijednost te kompanije na više od devet milijardi eura. Ako se proces uspješno realizira, to bi mogao biti jedan od najvećih europskih tehnoloških debija na burzi ove godine, koji izravno kapitalizira trenutačni val snažne potražnje za nosivom zdravstvenom tehnologijom.

Novi poslovni modeli

Glavni proizvod kompanije, Oura Ring, predstavlja senzorima opremljen pametni prsten koji korisnicima omogućuje kontinuirano praćenje kvalitete sna, fizičke aktivnosti, otkucaja srca te tjelesne temperature. Zahvaljujući specifičnom dizajnu i udobnosti za cjelodnevno nošenje, uređaj se uspješno natječe s klasičnim pametnim satovima i narukvicama brendova kao što su Apple, Samsung i Fitbit.

Planirani izlazak na burzu dolazi u trenutku kada se globalno tržište nosivih uređaja ubrzano razvija, a analitičari predviđaju nastavak dvoznamenkastog godišnjeg rasta ovog segmenta do kraja desetljeća. Visoka procjena vrijednosti od preko devet milijardi eura ukazuje na izražen interes ulagača za hardverska rješenja fokusirana na zdravlje, ali i za prateće pretplatničke usluge. Naime, Oura je uspješno transformirala svoj poslovni model prema ponavljajućim prihodima, nudeći napredne uvide u podatke i savjetovanje putem aplikacije koja se dodatno plaća, što im osigurava priljev prihoda na redovitoj bazi.

Sazrijevanje kategorije

Ovaj korak ujedno signalizira i sazrijevanje cjelokupne kategorije pametnog prstenja. Iako takvi uređaji postoje već godinama, tržišni uspjeh Oure – uključujući partnerstva s NBA ligom, velikim poslodavcima i istraživačkim institucijama – potvrđuje sve veće prihvaćanje ovih proizvoda među širim krugom potrošača.

Kompanija sa sjedištem u finskom gradu Oulu proteklih je godina prikupila značajan rizični kapital od investitora među kojima se nalaze Forgepoint Capital, Square Ventures i The Coca-Cola Company. Službena dokumentacija za IPO predana je, no drži se u tajnosti, a iz same kompanije nisu željeli komentirati vremenski okvir niti ciljanu valuaciju. Uspjeh ove inicijalne javne ponude mogao bi potaknuti i druge specijalizirane tvrtke iz sektora nosive tehnologije da potraže kapital na otvorenom tržištu.