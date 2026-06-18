Friendly Fire proglašen Franšizom godine

Kao pobjednik kategorije Franšiza godine, Friendly Fire će predstavljati Hrvatsku na Europskim franšiznim nagradama u Bruxellesu 17. rujna.

Hrvatska esports i gaming cafe franšiza, Friendly Fire, osvojila je dvije glavne nagrade na ovogodišnjoj dodjeli Franchise Brand Leader Awards održanoj 12. lipnja u zagrebačkom hotelu Zonar, u sklopu Brend Foruma povodom Svjetskog dana franšize.

Friendly Fire je proglašen Franšizom godine 2025. te je osvojio nagradu za najvećeg hrvatskog izvoznika franšize, čime je postao jedini dvostruki dobitnik ovogodišnje dodjele. Nagrade obuhvaćaju sve franšize aktivne na hrvatskom tržištu, a pobjednike bira međunarodni žiri sastavljen od stručnjaka za franšizno poslovanje, predstavnika nacionalnih franšiznih udruga i sveučilišnih profesora iz više europskih zemalja i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kao pobjednik kategorije Franšiza godine, Friendly Fire će predstavljati Hrvatsku na Europskim franšiznim nagradama u Bruxellesu 17. rujna.

"Ove nagrade se ne dodjeljuju kao utješne nagrade. U sektoru koji raste 20 posto godišnje, s 16 finalista izabranih među 220 aktivnih mreža, pobjeda u obje ove kategorije govori nam da je ono što smo izgradili prepoznato bez samopromocije", priopćio je David Kosir, osnivač i izvršni direktor Friendly Firea

David Kosir

Osim Friendly Firea, nagrađene su i druge hrvatske i međunarodne franšize. Tinker Labs osvojio je priznanje za najbrže rastuću hrvatsku franšizu na regionalnom tržištu, CARWIZ za najbolju hrvatsku izvoznu franšizu, dok je Crofna proglašena najperspektivnijim novim hrvatskim franšiznim konceptom. Nagrade su još osvojili Fish Delish, SuperClever, Malac Genijalac i Edukido u svojim kategorijama.