GameStop ponudio preuzimanje eBaya za više od 55 milijardi dolara

Ponuda za preuzimanje svih dionica eBaya je neobavezujuća, uključuje plaćanje 50% u gotovini i 50% u dionicama, dok se kupac obvezuje drastično srezati operativne troškove servisa za aukcije

GameStop, nekad vrlo popularni američki maloprodajni lanac specijaliziran za prodaju videoigara, potrošačke elektronike i gaming opreme posljednjih je godina u problemima, ali i u žiži javnosti. Njihovo ime postalo je sinonim za mnogo više od prodaje fizičkih kopija igara, a češće se povezuje s burzovnim manipulacijama i pobjedu malih dioničara nad institucionalnim ulagačima s Wall Streeta. Danas kompanija nastavlja proces transformacije pod vodstvom Ryana Cohena, suočava se s izazovima tradicionalne trgovine, ali ima na raspolaganju podosta gotovine i ideju da se baci u digitalizaciju.

Spoj online i fizičke trgovine

U skladu s time ponudili su preuzimanje – eBaya. GameStop je na svojim stranicama objavio pismo kojim su istaknuli namjeru preuzimanja svih dionica tog internetskog servisa za aukcije i prodaju rabljenih stvari. Ta internetska tržnica također nije posljednjih godina bio u sjajnoj poslovnoj situaciji, no s jasnom transformacijom u specijalizirano tržište za entuzijaste, kolekcionare i ekološki osviještene kupce i dalje bilježi dobit te vrijedi oko 46 milijardi dolara. GameStop je sada ponudio da će preuzeti 100% vlasništva za predloženih 125 dolara po dionici, odnosno čak oko 55,5 milijardi dolara.

GameStop navodi da bi transakciju platio % u gotovini i 50% u vlastitim dionicama, a već sad imaju oko 5% vlasništva, stečenoga redovitom kupovinom dionica na burzi. Kad je riječ o planovima, istaknuli su da bi Cohen ostao na čelu GameStopa i nakon pripajanja eBaya, postajući tako CEO-om udružene kompanije.

Jednom kad preuzmu upravljanje, u eBayu će srezati oko 2 milijarde dolara godišnjih troškova, primarno onih iz prodaje, marketinga, razvoja i administracije. Time bi, kažu, već u prvoj godini donijeli vrijednost dioničarima povećanjem operativne dobiti. Također, GameStopove fizičke trgovine diljem SAD-a eBayu bi ponudile mogućnost provjere robe koja se prodaje, zaprimanja i isporuke narudžbi te prodaje uživo, umjesto samo online.

Na redu su sada dioničari eBaya koji će morati odlučiti o prodaji. Nakon objave pisma namjere vrijednost dionice GameStopa skočila je oko 6%, a eBaya preko 12%.