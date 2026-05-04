GameStop ponudio preuzimanje eBaya za više od 55 milijardi dolara

Ponuda za preuzimanje svih dionica eBaya je neobavezujuća, uključuje plaćanje 50% u gotovini i 50% u dionicama, dok se kupac obvezuje drastično srezati operativne troškove servisa za aukcije

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 4. svibnja 2026. u 12:48
📷 Wikipedia / eBay.com
Wikipedia / eBay.com

GameStop, nekad vrlo popularni američki maloprodajni lanac specijaliziran za prodaju videoigara, potrošačke elektronike i gaming opreme posljednjih je godina u problemima, ali i u žiži javnosti. Njihovo ime postalo je sinonim za mnogo više od prodaje fizičkih kopija igara, a češće se povezuje s burzovnim manipulacijama i pobjedu malih dioničara nad institucionalnim ulagačima s Wall Streeta. Danas kompanija nastavlja proces transformacije pod vodstvom Ryana Cohena, suočava se s izazovima tradicionalne trgovine, ali ima na raspolaganju podosta gotovine i ideju da se baci u digitalizaciju.

Spoj online i fizičke trgovine

U skladu s time ponudili su preuzimanje – eBaya. GameStop je na svojim stranicama objavio pismo kojim su istaknuli namjeru preuzimanja svih dionica tog internetskog servisa za aukcije i prodaju rabljenih stvari. Ta internetska tržnica također nije posljednjih godina bio u sjajnoj poslovnoj situaciji, no s jasnom transformacijom u specijalizirano tržište za entuzijaste, kolekcionare i ekološki osviještene kupce i dalje bilježi dobit te vrijedi oko 46 milijardi dolara. GameStop je sada ponudio da će preuzeti 100% vlasništva za predloženih 125 dolara po dionici, odnosno čak oko 55,5 milijardi dolara.

GameStop navodi da bi transakciju platio % u gotovini i 50% u vlastitim dionicama, a već sad imaju oko 5% vlasništva, stečenoga redovitom kupovinom dionica na burzi. Kad je riječ o planovima, istaknuli su da bi Cohen ostao na čelu GameStopa i nakon pripajanja eBaya, postajući tako CEO-om udružene kompanije.

Jednom kad preuzmu upravljanje, u eBayu će srezati oko 2 milijarde dolara godišnjih troškova, primarno onih iz prodaje, marketinga, razvoja i administracije. Time bi, kažu, već u prvoj godini donijeli vrijednost dioničarima povećanjem operativne dobiti. Također, GameStopove fizičke trgovine diljem SAD-a eBayu bi ponudile mogućnost provjere robe koja se prodaje, zaprimanja i isporuke narudžbi te prodaje uživo, umjesto samo online.

Na redu su sada dioničari eBaya koji će morati odlučiti o prodaji. Nakon objave pisma namjere vrijednost dionice GameStopa skočila je oko 6%, a eBaya preko 12%.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi