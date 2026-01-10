GameStop zatvara stotine trgovina, tisuće radnika ostaje bez posla

Američki maloprodajni lanac za videoigre GameStop započeo je 2026. godinu zatvaranjem znatno više trgovina nego što je itko očekivao. Procjene od četvrtka govorile su o oko 295 lokacija koje su već zatvorene ili su bile u procesu zatvaranja. Samo dan kasnije, ta se brojka popela na gotovo četiristo, a zaposlenici očekuju da će do kraja siječnja uslijediti još mnogo otkaza.

Jedan blog koji prikuplja podatke o zatvaranju trgovina kombinirajući izvještaje zaposlenika i informacije s GameStopovog lokatora trgovina tvrdi da je zatvaranje potvrđeno za 390 lokacija, s još najmanje deset koje čekaju potvrdu. Iako nije moguće neovisno provjeriti status svake pojedine lokacije, brojke se podudaraju s javno objavljenim planovima tvrtke. U prosincu 2025. godine, u prijavi američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC), korporativni tim GameStopa naveo je da je samo tijekom 2024. godine ugasio 590 trgovina.

Restrukturiranje u tijeku

"Očekujemo zatvaranje značajnog broja dodatnih trgovina u fiskalnoj 2025. godini", stoji u prijavi. Vrijedi napomenuti da fiskalna godina 2025. za GameStop tehnički završava 31. siječnja 2026. godine. Iako tvrtka u dokumentu nije navela točan broj, formulacija sugerira da bi se moglo raditi o brojci usporedivoj s prethodnih 590 zatvaranja. Internetske zajednice zaposlenika GameStopa prepune su objava u kojima radnici dijele svoje frustracije i brige zbog nadolazećih otkaza, što dodatno potvrđuje da je riječ o raširenom problemu.

U istom dokumentu, kako prenosi portal Polygon, GameStop detaljno opisuje planove za smanjenje svoje prisutnosti na međunarodnim tržištima, uključujući Austriju, Irsku, Švicarsku, Njemačku, Italiju, Kanadu i Francusku. Međutim, sva dosadašnja zatvaranja dogodila su se unutar Sjedinjenih Američkih Država. Tvrtka priznaje da će ovakav pristup vjerojatno kratkoročno smanjiti prihode od prodaje, ali očekuje da će se dugoročno pokazati korisnim.

GameStop je posljednjih nekoliko godina eksperimentirao sa svojim maloprodajnim pristupom. Nakon što je u početku napustio prodaju starijih igara u korist novih, nedavno je pokušao iskoristiti ponovni interes za retro igrama kroz svoj program prodaje rabljene robe. Mnoge trgovine također su ispunjene proizvodima koji ciljaju šire "geek" tržište, poput igračaka i kolekcionarskih predmeta. Tvrtka je također naglašavala interes da postane središte za kolekcionarske kartice, što je demonstrirala u prosincu kada je jednom kupcu platila 30.000 američkih dolara za rijetku Pokémon karticu.

Tvrtka se također okrenula novim tehnologijama i trendovima. Partnerstvo s odjelom Professional Sports Authenticator omogućilo im je procjenu vrijednosti kartica za kupce. U 2025. godini pokrenut je i projekt "Power Packs", digitalna platforma za trgovanje karticama, dok je 2022. zabilježen neuspješan pokušaj pokretanja NFT tržišta. U novije vrijeme, GameStop se usmjerio na društvene mreže, viralne trenutke i partnerstva s velikim influencerima. Istovremeno, vrijednost dionica GameStopa povremeno je rasla zahvaljujući takozvanim "meme investitorima", odlučnim da podignu vrijednost tvrtke neovisno o njezinom stvarnom poslovanju.

Rezanje troškova

Sve ove prilagodbe, uz ulaganja u Bitcoin, omogućile su GameStopu da 2025. godinu završi profitabilno, unatoč padu cijene dionica. Ipak, cijena tog uspjeha je visoka. Početkom 2025. godine tvrtka je u SAD-u imala 2.325 lokacija. Ako se uzme u obzir 590 zatvorenih trgovina u 2024. i stotine novih zatvaranja početkom 2026., to znači da GameStop smanjuje svoju fizičku prisutnost za 20 do 30 posto. Ovakvo smanjenje neizbježno pomaže u rezanju troškova, ali dovodi u pitanje budućnost tvrtke kao središta za videoigre.

Dok GameStopova potraga za profitabilnošću ostavlja tisuće ljudi bez posla, izvršnom direktoru Ryanu Cohenu obećane su dioničke opcije u vrijednosti od 35 milijardi američkih dolara, uvjetovane nastavkom eksplozivnog rasta tvrtke. Ta disproporcija nije prošla nezapaženo. "Ljudi na vrhu koji nikada nisu radili u maloprodaji vide svoje zaposlenike samo kao brojeve u tablici", napisao je jedan navodni bivši zaposlenik u raspravi o Cohenovom bonusu.