Gasi se 'američki Ryanair'

Niskotarifni prijevoznik Spirit Airlines obustavio je sve letove, a iza naglog kraha stoji kombinacija dugova, tehničkih problema i rasta cijena goriva zbog rata u Iranu

Aviokompanija Spirit Airlines, često nazivana “američkim Ryanairom” zbog izrazito niskotarifnog modela poslovanja, službeno je ugasila operacije nakon 34 godine. Svi letovi otkazani su u subotu u 3 sata ujutro po istočnoameričkom vremenu, a putnicima je poručeno da ne dolaze u zračne luke.

Za putnike koji su ostali bez prijevoza, druge američke aviokompanije ponudile su posebne tarife. JetBlue, American Airlines i United Airlines najavili su snižene cijene i dodatne kapacitete na pojedinim Spiritovim rutama. Oni koji žele otkazati svoje letove, dobit će povrat novaca.

„U ožujku 2026. postigli smo dogovor s vlasnicima obveznica o planu restrukturiranja koji bi nam omogućio nastavak poslovanja. Međutim, nagli i kontinuirani rast cijena goriva u posljednjim tjednima na kraju nas je ostavio bez druge opcije osim da krenemo u gašenje tvrtke. Održavanje poslovanja zahtijevalo je stotine milijuna dolara dodatne likvidnosti koju Spirit jednostavno nema niti ju je mogao osigurati. Ovo je iznimno razočaravajuće i nije ishod koji je itko od nas želio”, izjavio je Dave Davis, predsjednik i glavni izvršni direktor Spirit Airlinesa.

Krah “američkog Ryanaira” dolazi nakon višegodišnjih problema. Spirit nije ostvario dobit od 2019., a u međuvremenu je prošao i kroz dva stečajna postupka. Pokušaj preuzimanja od strane JetBluea blokiran je na sudu, dok su i pregovori o spajanju s Frontierom propali.

Dodatni udarac stigao je kroz tehničke probleme s motorima Pratt & Whitney PW1100G, koji su prizemljili dio flote, ali i nagli rast cijena goriva povezan s ratom u Iranu. Cijene su u kratkom roku skočile s oko 2,24 na više od 4,50 dolara po galonu, što tvrtka nije mogla financijski izdržati.

Unatoč pokušajima spašavanja, uključujući pregovore s američkom administracijom, Spirit Airlines nije uspio osigurati dodatno financiranje. Time je jedna od najpoznatijih niskotarifnih aviokompanija u SAD-u otišla u povijest.