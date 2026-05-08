Gasi se Porsche eBike Performance, nekadašnji Greyp

Izlaskom Porschea AG iz vlasništva kompanija Bugatti Rimac i Rimac Grupe, bit će ugašena i tvrtka za tehnologiju povezanu s električnim biciklima, čime će oko 360 ljudi ostati bez posla

Neočekivana posljedica nedavno objavljenog izlaska Porschea iz vlasništva Rimac Grupe i kompanije Bugatti Rimac osjetit će se i u ostatku Hrvatske tech industrije. Naime, Uprava i Nadzorni odbor krovne kompanije Porsche AG donijeli su odluku o "provedbi dalekosežnih mjera u sklopu strateškog preslagivanja poslovanja" – što u prijevodu znači nastavak rezova koji obuhvaćaju gašenje triju ključnih podružnica: Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH i Cetitec GmbH.

Ove odluke izravno utječu na više od 500 zaposlenika u različitim sektorima i lokacijama. Dr. Michael Leiters, predsjednik Izvršnog odbora Porschea, naglasio je kako je povratak osnovnom poslovanju neophodan temelj za uspješnu budućnost tvrtke, priznajući pritom da su ovakvi bolni rezovi, koji uključuju i gašenje podružnica, postali neizbježni.

Utjecaj na Hrvatsku

Podružnica Porsche eBike Performance GmbH, koja je nastala kad je Porsche od Rimca bio preuzeo Greyp Bikes, specijalizirana za razvoj i prodaju pogonskih sustava za e-bicikle, prestaje s radom. Kažu da se to događa "zbog temeljito izmijenjenih tržišnih uvjeta", a odluka o gašenju tvrtke rezultirat će zatvaranjem operacija na lokacijama u Ottobrunnu i Zagrebu, što izravno pogađa oko 360 zaposlenika. Gašenje ovog zajedničkog pothvata u potpunosti je usklađeno s novim smjerom kompanije Porsche AG.

Slična sudbina zadesila je i Cellforce Group GmbH sa sjedištem u Kirchentellinsfurtu. Unatoč prvotnim planovima, tvrtka više nema održivu dugoročnu perspektivu unutar Porscheove strategije pogonskih sklopova. Uprava je stoga pokrenula razgovore s radničkim vijećem o zatvaranju tvrtke, čime je pogođeno oko 50 zaposlenika.

Promjene na tržištu i pomicanje fokusa u razvoju softvera doveli su i do gašenja tvrtke Cetitec GmbH iz Pforzheima. Ova podružnica bila je specijalizirana za razvoj softvera za podatkovnu komunikaciju unutar Porschea i cijele Volkswagen grupe. Uprava Cetiteca započela je proces konzultacija o zatvaranju, što će utjecati na 60 djelatnika u Njemački te dodatnih 30 zaposlenika u Hrvatskoj.

Među zaposlenicima Porsche eBike Performancea u Hrvatskoj sve se potpuno iznenada neslužbeno doznalo tek ovoga četvrtka, da bi im već u petak prijepodne bilo i službeno potvrđeno – da će svi ostati bez posla, iako su do jučer sasvim redovno radili na projektima. Prema informacijama koje smo dobili od izvora bliskih tvrtki, likvidacija tvrtke u Hrvatskoj će trajati šest mjeseci, za koje vrijeme će zaposlenicima biti isplaćivana plaća. Uz to, bit će im isplaćene i otpremnine, sukladno stažu.