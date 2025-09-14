Gigabyte ima novu razvojnu strategiju usmjerenu na AI

Gigabyteova nova strategija nadovezuje se na raniju viziju Leading Edge te donosi niz novih rješenja za razvoj i primjenu umjetne inteligencije

Gigabyte je ovoga tjedna predstavio novu razvojnu strategiju usmjerenu na umjetnu inteligenciju pod nazivom Beyond Edge. Riječ je o strategiji koja se nastavlja na raniju viziju Leading Edge prikazanu na sajmu Computex, a koja obuhvaća niz proizvoda i rješenja iz područja osobnih računala, grafičkih kartica i serverskih sustava.

Kako se navodi u priopćenju Gigabytea, cijela se strategija temelji na tri glavna smjera - Beyond Boundaries, Beyond the Device i Beyond Performance.

U okviru prvog segmenta, tvrtka je predstavila ekosustav AI TOP s podrškom za nove arhitekture poput Mixture of Experts (MoE). Rješenja uključuju platforme AI TOP 100 i AI TOP 500, koje omogućuju lokalno pokretanje i podešavanje velikih modela s do 685 milijardi parametara. Sustav također omogućuje povezivanje dvaju računala pomoću Nvidijine tehnologije ConnectX, što otvara mogućnost rada s modelima do 405 milijardi parametara. Uz to, predstavljen je i AI TOP ATOM, kompaktno AI superračunalo koje koristi Nvidijin Grace Blackwell.

Pod oznakom Beyond the Device, naglasak je stavljen na nove Gigabyteove prijenosnike s RTX grafikama i integriranim AI agentom GiMATE. Posebno je istaknut modul GiMATE Coder, koji nudi prijedloge i automatske ispravke prilikom pisanja programskog koda.

Treći stup vizije, Beyond Performance, donosi novu seriju matičnih ploča Aorus X870 X3D optimiziranih za X3D procesore. Riječ je o prvim modelima s integriranim sustavom Dynamic AI Overclocking koji u stvarnom vremenu prilagođava rad procesora. Osim toga, predstavljeno je i stolno računalo visokih performansi s procesorom Ryzen 7 9800X3D i grafičkom karticom GeForce RTX 5080.

Više detalja dostupno je na stranici proizvođača.