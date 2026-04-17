Globalne isporuke mobitela pale za 4 posto, Samsung zadržao vodeću poziciju

Apple i Samsung jedini su među pet vodećih proizvođača koji su zabilježili godišnji rast isporuka mobitela i tržišnog udjela

Prema podacima International Data Corporationa (IDC), globalne isporuke mobitela u prvom kvartalu 2026. pale su za 4,1 posto na ukupno 289,7 milijuna uređaja, što označava prvi kvartal negativnog rasta od 2023. godine.

Pad potražnje ponajprije se pripisuje nestašici memorijskih komponenti i rastu troškova proizvodnje, zbog čega su pojedini proizvođači podigli cijene uređaja. Unatoč tome, Samsung zadržao je vodeću poziciju sa 62,8 milijuna isporučenih uređaja i tržišnim udjelom od 21,7 posto, ponajviše zbog snažne potražnje za Galaxy S26 Ultrom i nekim modelima iz pristupačnije serije Galaxy A.

Na drugo se mjesto smjestio Apple sa 61,1 milijun isporuka i 19,6 posto udjela I to zahvaljujući velikoj potražnji za modelima iPhonea 17, osobito u Kini. U ovom kontekstu treba istaknuti da su upravo Apple i Samsung jedini među vodećih pet proizvođača zabilježili godišnji rast isporuka i tržišnog udjela.

Treće mjesto zauzima Xiaomi s 33,8 milijuna isporuka i 11,7 posto udjela, zatim slijedi Oppo s 30,7 milijuna i 10 posto, dok je Vivo peti s 21,2 milijuna uređaja i 7,5 posto globalnog tržišta.

Isporuke Q1 2026 (mil.) Tržišni udio Q1 2026 Isporuke Q1 2025 (mil.) Tržišni udio Q1 2025 Promjena (YoY) Samsung 62.8 21.7% 60.6 20.1% +3.6% Apple 61.1 21.1% 59.1 19.6% +3.3% Xiaomi 33.8 11.7% 41.8 13.8% -19.1% Oppo 30.7 10.6% 34.1 11.3% -9.9% vivo 21.2 7.3% 22.7 7.5% -6.8% Ostali 80.1 27.6% 83.6 27.7% -4.2% Ukupno 289.7 100.0% 302.0 100.0% -4.1%

“Pad tržišta od 4 posto samo je nagovještaj onoga što dolazi kako se situacija s memorijom dodatno pogorša na svim razinama. Razvijena tržišta poput SAD-a bit će manje pogođena rastom cijena. S druge strane, tržišta u razvoju, koja se oslanjaju na uređaje ispod 200 dolara, ponudit će kupcima vrlo malo izbora jer će rast cijena memorijskih komponenti predstavljati veći izazov nego onaj tijekom pandemije“, rekao je Anthony Scarsella, direktor istraživanja za mobitele u IDC-u.

Prema analitičarima IDC-a, stabilizacija tržišta očekuje se tek u drugoj polovici 2027. godine.