Globalne isporuke SoC-ova za mobitele pale 15 posto

Prema najnovijem izvješću Counterpoint Researcha, globalne isporuke SoC-ova za mobitele pale su za 15 posto tijekom prve polovice 2026. godine. Glavni razlog takvog pada i dalje je dugotrajna nestašica memorijskih čipova, koja posljednjih mjeseci usporava proizvodnju mobitela i negativno utječe na cijeli opskrbni lanac.

Najveći udar pretrpjeli su Qualcomm i MediaTek, dva vodeća proizvođača SoC-ova. Counterpoint procjenjuje da su njihove isporuke pale za oko 25 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Foto: MediaTek

Kod Qualcomma je rast bio ograničen čak i u premium segmentu, uključujući vodeći Snapdragon 8 Elite Gen 5 i ostale modele više klase. MediaTek je, s druge strane, zabilježio osjetan pad isporuka povoljnijih SoC-ova, dok je njegova najjača serija Dimensity 9500 ostvarila bolje rezultate zahvaljujući većoj potražnji u vrhu ponude.

Istovremeno, Apple, Unisoc i Samsung povećali su isporuke svojiih SoC-ova. Counterpoint također ističe promjenu u segmentu povoljnijih mobitela, napominjući da proizvođači sve češće odustaju od MediaTekovih rješenja i okreću se jeftinijim Unisocovim 4G SoC-ovima. Dodatan "vjetar u leđa" kineskom Unisocu daju i partnerstva sa Xiaomijem.

Što se tiče prognoze za ostatak godine, one svakako nisu optimistične. Counterpoint očekuje da će globalne isporuke SoC-ova za mobitele u cijeloj 2026. pasti za 14 posto, dok bi u segmentu osnovnih modela pad mogao dosegnuti čak 30 posto na godišnjoj razini.