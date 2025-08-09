Globalno tržište tableta poraslo za 13 posto, Apple opet vodeći

Apple je prije nekoliko mjeseci predstavio novi osnovni iPad, koji za manju cijenu od prethodnika donosi bolji SoC i više memorije u osnovnoj konfiguraciji. Čini se da im se to isplatilo

Globalna isporuka tableta porasla je za 13 posto u drugom kvartalu 2025., dosegnuvši 38,3 milijuna jedinica, pokazuje najnovije izvješće IDC-a. Kako navode analitičari, ovaj rast kombinacije je više čimbenika, od ciklusa zamjene starijih uređaja i lansiranja novih modela, do državnih subvencija u Kini koje su značajno potaknule potražnju. Uz to, pojedini su brendovi u ovom razdoblju namjerno povećali zalihe uoči mogućeg uvođenja carina, čime su dodatno podigli ukupni volumen isporuka.

Kada se gleda globalna razina, Apple je i dalje vodeći proizvođač tableta. U drugom kvartalu isporučio je 12,7 milijuna uređaja, što mu je donijelo tržišni udio od 33 posto. Glavni pokretač ovog rasta bila je nova verzija osnovnog iPada, koja je potaknula povećanje isporuka od 2,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Nadalje, Samsung je zauzeo drugo mjesto sa 7,2 milijuna isporučenih uređaja i 18,7 posto tržišnog udjela. Njegova serija Galaxy Tab ostvarila je solidne rezultate na tržištima Latinske Amerike, Bliskog istoka i Europe, ali iako Samsung bilježi stabilne brojke, zaostatak za Appleom i dalje je poprilično velik.

Foto: IDC

Treće mjesto pripalo je Lenovu, koji je isporučio 3,1 milijun tableta i zauzeo 8,2 posto tržišta. Za te rezultate zaslužna je serija tableta Tab M, a dodatni poticaj stigao je iz Kine, gdje su državne subvencije povećale interes za modele Y700 i Xiaoxin Pad Pro. Isti broj isporuka ostvario je i Amazon, no uz daleko veći postotak rasta, čak preko 200 posto u odnosu na lani. Za to je zaslužna povoljna serija Fire.

I na kraju, na petom mjestu našao se Xiaomi s 2,8 milijuna isporučenih uređaja i tržišnim udjelom od 7,4 posto. Snažna potražnja za modelima Pad 7 i Redmi Pad SE pomogla je kineskom proizvođaču da zadrži stabilnu poziciju u globalnom poretku, iako se od njih svakako očekivalo više.