GNK Dinamo ima novog sponzora, tvrtku HONOR

HONOR i GNK Dinamo potpisali su ugovor o dugoročnoj poslovnoj suradnji

Globalni tehnološki brend HONOR i Građanski nogometni klub Dinamo iz Zagreba potpisali su ugovor o partnerstvu kojim započinje dugoročna poslovna suradnja.

Prema navodima partnera, suradnja će biti usmjerena na povezivanje sporta i tehnologije, uz razvoj digitalnih aktivnosti namijenjenih navijačima i jačanje komunikacije kluba s različitim generacijama navijača. HONOR ovim partnerstvom dodatno širi svoju prisutnost na hrvatskom tržištu kroz suradnju s uglednim sportskim klubom.

Direktor prodaje HONOR-a za Hrvatsku Amir Afgan izjavio je 'kako partnerstvo povezuje dvije organizacije koje dijele usmjerenost prema razvoju i ostvarivanju rezultata'. Dodao je da obje strane planiraju zajedničke projekte i aktivnosti usmjerene na navijače.

Član Uprave GNK Dinama Hrvoje Puhalo rekao je da klub u suradnji vidi priliku za razvoj novih digitalnih sadržaja i aktivnosti kojima će dodatno unaprijediti odnos s navijačima, članovima i poslovnim partnerima. Istaknuo je i da partnerstvo predstavlja nastavak suradnje Dinama s međunarodnim kompanijama.

Predstavnici HONOR-a i GNK Dinama najavili su da će detalji zajedničkih aktivnosti biti predstavljeni tijekom narednih mjeseci.