Google, Amazon, Meta, Microsoft i Oracle zadužili se za 350 milijardi dolara zbog AI utrke

Ako iduća izvještajna sezona financijskih rezultata ne pokaže da se sve ovo ulaganje počinje isplaćivati, priča bi se lako mogla promijeniti iz "hrabre oklade na budućnost" u "opasno precijenjeno kockanje”

Google, Amazon, Meta, Microsoft i Oracle u posljednjih pet godina udvostručile su iznos duga koji su uzele kako bi financirale gradnju golemih podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju. Riječ je o 350 milijardi dolara.

Vlastiti novac više ne pokriva troškove.

Do sada su te tvrtke svoje projekte uglavnom plaćale iz vlastitog džepa, jer softver i internetske usluge ne traže puno ulaganja u fizičku infrastrukturu. No AI je to promijenio - podatkovni centri za treniranje i pokretanje AI modela golemi su, skupi i zahtijevaju najnovije i najskuplje Nvidijine čipove. Zato tvrtke sve više posežu za kreditima i zaduživanjem umjesto da grade iz vlastite zarade, piše Bloomberg.

Prve pukotine u sustavu

Za sada im to ne predstavlja veliki problem - kamate koje plaćaju na taj dug još su relativno male u odnosu na to koliko novca zarađuju. Ali kod nekih se već vide pukotine. Amazon je u prvom kvartalu ove godine prvi put u novije vrijeme potrošio više novca nego što je zaradio. Oracleov dug je toliko narastao u odnosu na njegove prihode da mu je agencija S&P upravo srezala kreditni rejting - drugim riječima, procijenila je da je Oracle rizičniji dužnik nego prije. A kad je Amazon ovaj tjedan pokušao posuditi novih 25 milijardi dolara izdavanjem obveznica, ulagači su reagirali mlako, što je znak da apetit tržišta za financiranje ove utrke ipak ima granicu.

Obećanja bez pokrića

Šefovi tih kompanija, poput Amazonovog Andyja Jassyja i Metinog Marka Zuckerberga, tvrde da je sve ovo opravdano jer potražnja za AI uslugama nadmašuje ono što trenutno mogu ponuditi, pa je ulaganje sigurna oklada. Problem je što to zasad ostaje samo obećanje: dionice Microsofta i Oraclea ove su godine pale više od 20 posto, što pokazuje da ulagači nisu uvjereni da će se sav taj novac uskoro i vratiti.

Podsjećanje na Intelov pad

Cijela situacija podsjeća na ono što se dogodilo Intelu, firmi koja je desetljećima bila kralj čipova, a onda se toliko zadužila da je gotovo propala jer je promašila AI trend i izgubila tržišni udio. Spasila su je tek državna pomoć i, ironično, ulaganje Nvidije - tvrtke koju je Intel godinama gledao svisoka.