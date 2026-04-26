Google ulaže do 40 milijardi dolara u AI tvrtku Anthropic

Nakon Amazona, i Google se pridružuje utrci ulaganjem u AI tvrtku Anthropic. Vrijednost tvrtke procjenjuje se na 350 milijardi dolara, a investicija će pomoći u skaliranju popularnog Claude AI modela

Bug.hr nedjelja, 26. travnja 2026. u 09:13

Svega nekoliko dana nakon što je Amazon uložio početnih pet milijardi dolara, Google je odlučio podići ulog s investicijom od najmanje deset milijardi dolara u AI kompaniju Anthropic. Prema pisanju Bloomberga, taj iznos mogao bi narasti na čak 40 milijardi dolara ako Anthropic ispuni određene poslovne ciljeve. Obje investicije postavljaju vrijednost Anthropica na vrtoglavih 350 milijardi dolara, signalizirajući eskalaciju prave utrke u naoružanju na polju umjetne inteligencije.

Anthropic, tvrtka koju su osnovali bivši zaposlenici OpenAI-ja, bilježi strelovit rast zahvaljujući svojim AI modelima Claude i povezanim proizvodima. Jedan od najpopularnijih je Claude Code, alat koji obećava značajno ubrzanje i povećanje učinkovitosti u razvoju softvera. Uspjeh tvrtke djelomično je potaknut i kontroverzama oko konkurentskog OpenAI-ja i njegovog ChatGPT-a, ali i razvojem vlastitih naprednih rješenja.

Strateško partnerstvo i 'cirkularna' investicija

Ovakav potez produbljuje postojeće partnerstvo između dva tehnološka diva. Googleova investicija nije samo financijska injekcija; ona je strateška i pomalo "cirkularna". Naime, Anthropic već koristi Googleovu Cloud infrastrukturu i specijalizirane Tensor Processing Units (TPU) čipove za svoje zahtjevne AI operacije. Ovim ulaganjem Google osigurava ne samo udio u jednoj od vodećih AI tvrtki, već i dugoročnog klijenta koji će značajan dio investicije vratiti kroz plaćanje usluga računalstva u oblaku.

Dramatičan porast potražnje za Anthropicovim uslugama doveo je do povremenih prekida u radu i drugih tehničkih problema. Tvrtka je testirala rješenja poput uvođenja ograničenja korištenja tijekom vršnih sati kako bi stabilizirala sustav. Upravo bi ova ulaganja Amazona i Googlea trebala pomoći premostiti jaz između potražnje i dostupnih računalnih resursa, omogućujući Anthropicu da se brzo skalira i zadovolji potrebe tržišta.

Ovo nije prvi put da Google ulaže u Anthropic, iako su naizgled izravni konkurenti na polju razvoja AI modela. Takvi aranžmani postaju uobičajeni u industriji - etablirane tvrtke ulažu u obećavajuće AI startupe, koji zauzvrat postaju veliki korisnici njihovih proizvoda i usluga, pogotovo onih vezanih za računalstvo u oblaku i specijalizirani hardver.

Cijela situacija pokazuje da pristup ogromnom kapitalu i računalnoj snazi postaje ključni faktor za uspjeh u utrci za dominacijom na području umjetne inteligencije. Veliki igrači poput Googlea, Amazona i Microsofta pozicioniraju se kao ključni dobavljači infrastrukture, bez koje je razvoj naprednih AI modela danas gotovo nezamisliv.

