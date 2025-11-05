Hrvatska pošta za sve građane sljedeće godine uvodi digitalni poštanski kovčežić

Napokon bismo mogli reći zbogom "papirićima" i kuvertama – povodom 26. obljetnice poslovanja Hrvatska pošta najavila je iskorak: potpunu digitalizaciju usluga uvođenjem digitalnog sandučića svima

Sandro Vrbanus srijeda, 5. studenog 2025. u 14:39

Hrvatska pošta obilježila je 26 godina samostalnog poslovanja prigodnom konferencijom "26 godina ispred vremena", koja je u utorak održana u Zagrebu. Događaj je okupio uzvanike iz privatnog i državnog sektora, a tim su povodom predstavljeni i noviteti u digitalizaciji i razvoju tvrtke. Poseban naglasak bio je na budućnosti poslovanja utemeljenoj na vlastitim inovacijama.

Predsjednik Uprave Hrvatske pošte, Ivan Čulo, ovom je prigodom istaknuo da su njihovi radnici spremni za predstojeću paketnu sezonu, koja započinje već tijekom studenog. Vrhunac sezone očekuje se za vrijeme Crnog petka, kada se predviđa priljev do 150.000 paketa dnevno. Naglasio je i da su ulaganja u tehnologiju, kapacitete i primanja radnika ključni uvjeti zbog kojih je Pošta danas postala "nositelj e-trgovine u Hrvatskoj".

Digitalni kovčežić za građane

Najavljujući planove tvrtke za 2026. godinu, Čulo je predstavio uvođenje "digitalnog poštanskog kovčežića" kao rješenje kojim će se digitalizirati poštanske usluge. Prema najavi, svaki građanin Republike Hrvatske imat će otvoren takav digitalni poštanski kovčežić već tijekom 2026. godine.

U njega će građanima stizati informacije o svakom paketu i preporučenoj pošiljci. Korisnici će putem tog novog sustava također moći i preusmjeravati pakete koji im stižu, a u konačnici, digitalni sandučić služit će i za primanje dokumenata i računa u digitalnom obliku.

"To će biti transformacija tradicionalne u digitalnu Poštu", istaknuo je Čulo, pojašnjavajući kako će ovaj projekt označiti strateški zaokret tvrtke prema potpunoj digitalizaciji usluga za korisnike.



