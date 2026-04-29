Hrvatski Telekom u prvom tromjesečju bilježi rast prihoda i dobiti

Najveći domaći telekom zadržao je trend rasta u prvom kvartalu ove godine, ostvarivši rast prihoda od 1,6% na godišnjoj razini, potaknut pozitivnim razvojem prihoda od usluga i sistemskih rješenja

Hrvatski Telekom objavio je poslovne rezultate za prva tri mjeseca 2026., u kojima se vidi nastavak trenda rasta. Zabilježen je rast prihoda od 1,6% na godišnjoj razini, potaknut pozitivnim razvojem prihoda od usluga kao i nastavkom rasta u segmentu sistemskih rješenja. Prilagođena EBITDA AL porasla je za 2,5% na godišnjoj razini, odražavajući snažan rast prihoda, disciplinirano upravljanje troškovima i kontinuiranu provedbu transformacijskih inicijativa.

Neto dobit nakon manjinskih udjela dosegnula je 29,9 milijuna eura, odražavajući poboljšanu operativnu izvedbu te izostanak jednokratnih troškovnih stavki evidentiranih u prvom tromjesečju 2025. godine.

Ulaganja na tržištu iznosila su 62,6 milijuna eura, što predstavlja rast od 4,1% na godišnjoj razini, te potvrđuje kontinuiranu predanost HT-a širenju najmodernije optičke i mobilne infrastrukture diljem Hrvatske, uz osiguravanje kontinuiranog razvoja proizvoda i usluga te jačanje temelja za održivi rast.

Vodeća pozicija

Tijekom prvog tromjesečja Hrvatski Telekom nastavio je širiti najveću FTTH mrežu u Hrvatskoj, povećavši pokrivenost za dodatnih 16% novih kućanstava i poslovnih korisnika na godišnjoj razini. Zajedno s kontinuiranim poboljšanjima performansi fiksne i mobilne mreže, to doprinosi smanjenju digitalnog jaza i osigurava digitalnu platformu koja je temelj napretka te omogućuje vrhunsko korisničko iskustvo.

U skladu s dugoročnom strategijom razvoja mreže, Hrvatski Telekom potpisao je Ugovor o kupoprodaji udjela (SPA) za stjecanje 100% udjela u društvu PRO-PING d.o.o., regionalnom pružatelju širokopojasnih usluga. Zaključenje transakcije podložno je regulatornim odobrenjima te se očekuje tijekom 2026. godine.

Napredak ESG-u

Hrvatski Telekom postao je prva kompanija u Hrvatskoj kojoj je uručen 'Zlatni HRIO' za izvrsnost u održivom poslovanju. Dobivanje certifikata, kojeg je nakon dubinske vanjske revizije dodijelio Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) potvrđuje primjenu najviših standarda održivosti u svim ESG područjima.

Pokretanjem platforme AIMO! za razvoj znanja i jačanje AI kompetencija, Hrvatski Telekom razvija nacionalne edukacijske programe u području umjetne inteligencije te omogućuje pristup traženim AI alatima koji predstavljaju temelj osobnog razvoja, povećanja učinkovitosti poslovanja i šireg društvenog napretka.

Povrat za dioničare

Uprava i Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma d.d. predložili su Glavnoj skupštini isplatu dividende u iznosu od 1,69 eura po dionici, čime se izravno nagrađuje gotovo 146.000 dioničara, uključujući privatne i institucionalne ulagatelje koji sudjeluju u uspjehu Društva. Predložena dividenda predstavlja omjer isplate od 92,8% ostvarene dobiti Društva, uz dividendni prinos od 4,2%, temeljen na zadnjoj cijeni dionice na dan 23. ožujka 2026.

Nepromijenjeni izgledi

Unatoč i dalje volatilnom okruženju, Hrvatski Telekom očekuje nastavak trenda rasta u 2026. godini, uz očekivani niski jednoznamenkasti rast prihoda i prilagođene EBITDA AL. Nakon pojačanog investicijskog ciklusa u prethodnim godinama, očekuje se umjereni pad CAPEX-a AL, na razini niskog jednoznamenkastog postotka. Stav Društva o regionalnom širenju ostaje nepromijenjen, uz nastavak pažljive procjene potencijalnih aktivnosti spajanja i preuzimanja.

Osvrćući se na poslovne rezultate za Q1 2026. godine, Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, izjavila je:

"U prvom tromjesečju 2026. godine, Hrvatski Telekom ostvario je solidne rezultate, nastavljajući trend rasta. Rezultati u segmentima mobilnih i fiksnih usluga te ICT-a odražavaju naš fokus na kontinuirano unapređenje te našu predanost pružanju najbolje mreže i korisničkog iskustva na tržištu.

S više od 62 milijuna eura ulaganja, širimo optičku i 5G mrežu diljem Hrvatske, gradeći snažnu digitalnu platformu koja nadilazi samu povezivost te podupire gospodarski rast i društveni napredak. To se očituje u kontinuiranom dvoznamenkastom rastu pokrivenosti FTTH mreže (+16%) te daljnjim poboljšanjima performansi 5G mreže koje su usporedive s ponajboljima u Europi.

U području održivosti, prva smo kompanija u Hrvatskoj koja je nakon dubinske vanjske revizije zaslužila priznanje u obliku certifikata za održivo poslovanje. Istovremeno nadograđujemo i razvijamo naše inicijative u području umjetne inteligencije, čemu svjedoči pokretanje AIMO! platforme znanja koja omogućuje pojedincima i tvrtkama razvoj AI vještina kroz besplatne edukacijske programe i pristup relevantnim AI alatima.

Tijekom 2026. godine dodatno ćemo ojačati našu vodeću tržišnu poziciju, nastaviti s rastom poslovanja i ulaganjima u ključnu infrastrukturu, te ćemo provoditi ubrzanu primjenu umjetne inteligencije u poslovanju. Time nastavljamo s dugoročnim razvojem poslovanja, te stvaranjem vrijednosti za dioničare i za naše korisnike, gospodarstvo i društvo."