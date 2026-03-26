HT najavio tri posto višu dividendu u odnosu na godinu prije

Hrvatski Telekom je u 2025. ostvario tržišnu kapitalizaciju od oko 3,1 milijarde eura, uz povrat za dioničare 7,3 posto

Na danas održanoj konferenciji Hrvatskog Telekoma, posvećenoj utjecaju održivosti na razvoj digitalne infrastrukture, upravljanje resursima i poslovne odluke, sudjelovalo je više članova Uprave HT-a, a među njima i glavni direktor za korporativne poslove Siniša Đuranović.

On je tijekom svog izlaganja naglasio kako kompanija ima dobre poslovne rezultate i da je Hrvatski Telekom jedna od najvrjednijih kompanija na Zagrebačkoj burzi, s tržišnom kapitalizacijom od oko 3,1 milijarde eura.

A za više od 146 tisuća dioničara HT-a, vjerojatno će najzanimljivija vijest biti da se očekuje (prijedlog mora odobriti Skupština dioničara u svibnju) isplata dividende za 2025. godinu od 1,69 eura po dionici. Od ostvarene neto dobiti 92,8 posto će biti isplaćeno dioničarima (129,1 milijun eura).

Isplata bi se trebala dogoditi početkom srpnja.