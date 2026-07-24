HT zadržao trend rasta u prvom polugodištu

Hrvatski Telekom je u prvom polugodištu 2026. godine ostvario rast prihoda od 2,6%, dobit od 65,8 milijuna eura, uz ulaganja koja su iznosila 131,9 milijuna eura

Hrvatski Telekom zadržao je trend rasta u prvom polugodištu 2026. godine, ostvarivši rast prihoda od 2,6% na godišnjoj razini, potaknut nastavkom rasta prihoda od usluga i snažnim rezultatima u segmentu sistemskih rješenja, stoji u objavi polugodišnjih rezultata te kompanije. Prilagođena EBITDA AL porasla je za 3,0% na godišnjoj razini, odražavajući rast prihoda, disciplinirano upravljanje troškovima i kontinuiranu provedbu transformacijskih inicijativa.

Neto dobit nakon nekontrolirajućih udjela dosegnula je 65,8 milijuna eura, što odražava poboljšanu operativnu izvedbu i značajno niže jednokratne stavke u odnosu na H1 2025. godine. Ulaganja su dosegnula 131,9 milijuna eura, što predstavlja rast od 12,8% na godišnjoj razini te potvrđuje kontinuiranu predanost HT-a širenju najmodernije optičke i mobilne infrastrukture diljem Hrvatske.

Vodeća pozicija

Tijekom H1 2026. godine Hrvatski Telekom zadržao je snažan zamah u širenju najveće FTTH mreže u Hrvatskoj, povećavši pokrivenost kućanstava i poslovnih korisnika za dodatnih 16% na godišnjoj razini.

Kvaliteta mobilne mreže Hrvatskog Telekoma ponovno je neovisno potvrđena mjerenjem kvalitete mobilnih mreža koje je proveo HAKOM, u kojem je mobilna mreža HT-a četvrtu godinu zaredom rangirana najboljom u Hrvatskoj.

Hrvatski Telekom ostvario je ocjenu "A" prema LSEG ESG Score metodologiji, neovisnoj procjeni okolišne, društvene i upravljačke (ESG) uspješnosti kompanija te kvalitete njihovih javnih ESG objava. Ocjena odražava kontinuiranu predanost Grupe odgovornom poslovanju, transparentnosti i stvaranju održive vrijednosti.

Stjecanje društva PRO-PING d.o.o.

U Q2 2026. godine Hrvatski Telekom sklopio je Ugovor o kupoprodaji udjela (SPA) za stjecanje 100% udjela u društvu PRO-PING d.o.o., regionalnom pružatelju širokopojasnih usluga. Zaključenje transakcije i dalje je podložno odgovarajućem regulatornom odobrenju te se očekuje u drugoj polovini 2026. godine. Po zaključenju transakcije očekuje se daljnje jačanje sposobnosti Grupe za pružanje visokokvalitetnih usluga povezivosti i podršku budućem rastu.

Povrat za dioničare

U Q2 2026. godine Glavna skupština Hrvatskog Telekoma odobrila je dividendu od 1,69 eura po dionici za poslovnu godinu 2025., što predstavlja omjer isplate od 92,8% ostvarene dobiti Društva i dividendni prinos od 4,2%. Dividenda je isplaćena u srpnju 2026. godine, izravno u korist gotovo 146.000 dioničara, uključujući privatne i institucionalne ulagatelje.

Unatoč i dalje volatilnom okruženju, Hrvatski Telekom očekuje nastavak trenda rasta u 2026. godini, uz očekivani niski jednoznamenkasti rast prihoda i prilagođene EBITDA AL. Očekuje se umjereni pad CAPEX-a AL, na razini niskog jednoznamenkastog postotka. Stav Društva o regionalnom širenju ostaje nepromijenjen, uz nastavak pažljive procjene potencijalnih aktivnosti spajanja i preuzimanja.

Osvrćući se na poslovne rezultate za H1 2026. godine, Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, izjavila je:

"U prvoj polovini 2026. godine Hrvatski Telekom nastavio je rasti u poslovnim segmentima, potaknut solidnim rezultatima fiksnih i mobilnih usluga, kontinuiranom potražnjom za ICT rješenjima i daljnjom transformacijom našeg poslovanja.

Naša najveća ulaganja na tržištu dosegnula su 131,9 milijuna eura, a nastavili smo širiti gigabitnu optičku i 5G mrežu diljem Hrvatske, jačati infrastrukturu podatkovnih centara, povećavati otpornost ključnih sustava te pružati najbolje korisničko iskustvo. Osim povezivosti, ova ulaganja jačaju digitalne temelje potrebne za širu primjenu umjetne inteligencije. Istodobno, kroz inicijativu AIMO! širimo pristup edukaciji o umjetnoj inteligenciji i relevantnim alatima za pojedince i poduzeća.

Kvaliteta naše mreže ponovno je neovisno prepoznata, pri čemu je HAKOM mobilnu mrežu Hrvatskog Telekoma četvrtu godinu zaredom rangirao najboljom u Hrvatskoj.

U predstojećem razdoblju ostat ćemo usmjereni na jačanje vodeće tržišne pozicije, povećanje operativne učinkovitosti i ubrzavanje primjene naprednih tehnologija u našem poslovanju. Kombinirajući visokokvalitetnu povezivost, modernu digitalnu infrastrukturu, odgovorne poslovne prakse i stručnost naših zaposlenika, nastavit ćemo stvarati dugoročnu vrijednost za korisnike i dioničare te doprinositi razvoju hrvatskoga gospodarstva i društva."