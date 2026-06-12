Huawei podiže cijene svih svojih proizvoda

Huawei navodi da su glavni razlozi poskupljenja promjene u opskrbnom lancu poluvodiča i sve veća potražnja za memorijskim komponentama

Huawei je potvrdio da će od 1. srpnja 2026. povećati cijene svih svojih proizvoda, čime se pridružio sve većem broju tehnoloških tvrtki koje su zbog rasta troškova proizvodnje korigirali maloprodajne cijene.

Kako doznaje Huawei Central, odluka o poskupljenju donesena je zbog promjena u globalnom lancu opskrbe poluvodičima te sve veće potražnje za komponentama koje se koriste u sustavima umjetne inteligencije. Huawei ističe da se zbog toga suočava sa sve većim pritiskom na troškove proizvodnje, posebno kada je riječ o radnoj i internoj memoriji čije su cijene posljednjih mjeseci značajno porasle.

Iako Huawei nije objavio za koliko će njegovi uređaji i ostali proizvodi poskupjeti, potvrđeno je da će se nove cijene početi primjenjivati početkom srpnja. Više detalja o konkretnim korekcijama očekuje se tijekom sljedećeg mjeseca.