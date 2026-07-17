Hyundai postaje jedini vlasnik Boston Dynamicsa

Hyundai finalizira preuzimanje potpunog vlasništva nad pionirom u robotici, Boston Dynamicsom. Ovaj potez ubrzava komercijalizaciju humanoidnog robota Atlasa, koji će se od 2028. integrirati u proizvodne pogone

Hyundai je službeno postao 100-postotni vlasnik tvrtke Boston Dynamics. Korejski automobilski div objavio je da preuzima preostali udio od japanskog konglomerata SoftBank, čime se završava proces akvizicije započet još 2021. godine. Ovaj strateški potez nije samo financijska transakcija, već jasan signal da Hyundai namjerava u potpunosti integrirati napredne robotske tehnologije u svoje poslovanje i postati ključni igrač na tržištu takozvane fizičke umjetne inteligencije.

Podsjetimo, Hyundai je prije nekoliko godina kupio 80 posto udjela u Boston Dynamicsu za otprilike 880 milijuna dolara, čime je vrijednost tvrtke procijenjena na 1,1 milijardu dolara. SoftBank je tada zadržao udio od 20 posto uz ugovornu opciju prodaje preostalog dijela u budućnosti. Sada je, kako prenose korejski mediji, SoftBank tu opciju iskoristio, čime Hyundai i njegove podružnice, zajedno s predsjednikom Euisunom Chungom, postaju jedini vlasnici ove legendarne tvrtke poznate po robotima koji pomiču granice mogućeg.

Potpuna kontrola omogućit će Hyundaiju agilnije donošenje odluka, usmjeravanje dugoročnih ulaganja i ubrzavanje razvoja bez potrebe za usklađivanjem s drugim velikim dioničarom.

Planovi s Atlasom

U središtu Hyundaijevih planova nalazi se humanoidni robot Atlas, koji je svjetsku slavu stekao zahvaljujući impresivnim videozapisima u kojima izvodi parkour, pleše i obavlja složene motoričke zadatke. No, vrijeme demonstracija je prošlo. Tvrtka planira ubrzati komercijalizaciju Atlasa i uvesti ga u stvarni svijet industrijske proizvodnje. Nakon godina testiranja, Boston Dynamics je predstavio novu, potpuno električnu verziju Atlasa dizajniranu specifično za industrijsku primjenu, koja je znatno snažnija i agilnija od svojih prethodnika.

Hyundai namjerava izgraditi cjeloviti lanac vrijednosti za AI robotiku, od razvoja i validacije do masovne proizvodnje i komercijalizacije. Prvi korak je integracija Atlasa u vlastite pogone. Plan je da se s proizvodnjom započne tijekom 2028. godine u tvornici u američkoj saveznoj državi Georgiji, s ambicioznim ciljem proizvodnje do 30.000 humanoidnih robota godišnje. Prvi zadaci za Atlasove robote bit će relativno jednostavni - preuzimanje logističkih poslova, sortiranje dijelova i zavarivanje u tvornicama Hyundaija i Kije.

Međutim, do 2030. godine očekuje se da će roboti biti sposobni za obavljanje znatno složenijih procesa, poput sklapanja automobilskih komponenti, što bi moglo donijeti revoluciju u proizvodne linije. U ovom pothvatu Hyundai surađuje s tehnološkim divovima kao što su Nvidia i Google DeepMind, što dodatno potvrđuje ozbiljnost i tehnološku dubinu projekta.