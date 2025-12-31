IDC zbog nestašice RAM-a najavljuje veliki pad prodaje računala

Ogromna potražnja za izgradnjom infrastrukture za umjetnu inteligenciju već je dovela do gašenja jednog brenda RAM memorije namijenjenog krajnjim korisnicima, no novo izvješće analitičke kuće International Data Corporation (IDC) sugerira da bi utjecaj na cjelokupnu PC industriju mogao biti još gori. U svom najpesimističnijem scenariju, IDC predviđa da bi se isporuke računala mogle smanjiti za čak 8,9 posto u 2026. godini zbog visoke cijene memorije.

Posljedice za cijelu industriju

"Umjesto da proširuju proizvodnju konvencionalnog DRAM-a i NAND-a koji se koriste u pametnim telefonima, računalima i drugoj potrošačkoj elektronici, veliki proizvođači memorije preusmjerili su proizvodnju prema memoriji koja se koristi u AI podatkovnim centrima, kao što je HBM (high-bandwidth memory) i DDR5 velikog kapaciteta", navodi se u izvješću IDC-a. To je nastavilo dizati cijenu RAM-a dostupnog proizvođačima računala, što ih je prirodno navelo da podignu cijene vlastitih proizvoda kako bi osigurali opstanak. Kao primjer, proizvođač modularnih računala Framework već je morao podići cijene nekih svojih prijenosnika i dijelova, te poručuje kako su "daljnja poskupljenja vrlo vjerojatna u nadolazećim mjesecima". IDC navodi da bi cijene mogle porasti za šest do osam posto iduće godine ako se njihov najpesimističniji scenarij obistini.

Vrijeme ove krize s RAM-om posebno je ironično jer je prodaja takozvanih "AI računala", opremljenih neuronskim procesorskim jedinicama (NPU) koje mogu lokalno pokretati AI modele, trebala biti jedan od glavnih pokretača oporavka PC industrije nakon postpandemijskog pada. Umjesto toga, veća potreba tih računala za RAM memorijom čini ih još ranjivijima na posljedice rasta same AI industrije. Računala nisu jedina pogođena elektronika. IDC navodi da bi prosječna prodajna cijena pametnog telefona mogla porasti za šest do osam posto, dok bi se isporuke pametnih telefona mogle smanjiti za čak 5,2 posto.

Prema IDC-u, tvrtke poput Applea i Samsunga, koje imaju dovoljno financijskih sredstava i dugoročne ugovore o opskrbi, mogle bi prebroditi ove više cijene RAM-a i održati stabilnost godinu ili dvije. Međutim, za sve ostale, bliska budućnost izgleda znatno skuplje i, po nužnosti, puno manje pustolovno.