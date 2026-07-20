Ime kojeg nema u tužbi: zašto je Apple prešutio Jonyja Ivea?

Povezana mreža odnosa izmedju Tim Cooka, njegovog nasljednika Johna Ternusa i Laurene Powell Jobs, prijateljice i Cooka i Ivea čita se kao razlog zbog kojeg u dokumentu nema imena čovjeka bez kojeg se sav Appleov hardver ne bi ni mogao zamisliti

Apple je prije nešto više od tjedan dana tužio OpenAI, a tužba na četrdesetak stranica vrti se oko hardvera, poslovnih tajni i egzodusa koji je iz Cupertina prema San Franciscu odnio više od četiristo bivših zaposlenika. Bloombergov Mark Gurman prošao je dokument i uočio ono što u njemu nedostaje: u svih četrdeset stranica ni jednom se ne spominje ime Jonyja Ivea, čovjeka koji je dizajnirao iPhone i koji sada nadgleda dizajn uređaja zamišljenog da ga pokopa.

OpenAI-jev ulazak u hardver izgrađen je oko akvizicije startupa io Products vrijedne 6,5 milijardi dolara, tvrtke koju je suosnovao Ive, nekadašnji Appleov šef dizajna. Preko svoje sanfranciskanske firme LoveFrom Ive danas vodi dizajn cijele OpenAI-jeve linije uređaja, među kojima je i napredni prijenosni pametni zvučnik namijenjen da konkurira iPhoneu.

Dizajner koji cilja na vlastiti proizvod

Ive je desetljećima važio za ono što se u Silicijskoj dolini opisivalo kao Jobsov „spiritual partner", a upravo je spoj Jobsove vizije i Iveovih dizajna preoblikovao industriju potrošačke elektronike. Sada isti taj čovjek predvodi pokušaj da se iPhone zamijeni, uređaj koji je pomogao stvoriti, uz usput izrečenu kritiku da ljude prekomjerno lijepi za ekrane umjesto da ih vrati svijetu oko sebe.

Ive je Apple napustio 2019., ali je do 2022. ostao na platnoj listi kao konzultant na sada otkazanom projektu autonomnog automobila. U tom je razdoblju velik dio dizajnerskog tima koji je sam izgradio otišao za njim, najprije u LoveFrom, a potom na OpenAI-jeve proizvode. Iz Appleove perspektive, ako joj se odluči vjerovati, Ive je rastočio dizajnerski odjel dok je još surađivao s tvrtkom da bi isti talent potom presložio u firmi koja sada cilja na iPhone. Ta je selidba, uz optužbe za krađu poslovnih tajni, u Cupertinu ostavila gorčinu.

Dizajn izgubio središnje mjesto

Ive se, prema Bloombergu, razočarao u Apple nakon Jobsove smrti, gledajući kako Cook težište prebacuje na operativnu učinkovitost, proizvodnju i kontrolu troškova, dok dizajn gubi središnje mjesto koje je nekoć imao.

A onda dolazi ono što tužbu čini zanimljivijom od njezina sadržaja. Umjesto imena, dokument se maglovito poziva na skupinu bivših Appleovih čelnika. Gurman nudi najjednostavnije objašnjenje: Apple vjerojatno nije našao dokaze koji bi Ivea vezali uz konkretno nedjelo. No, dodaje, u priči je gotovo sigurno bilo i drugih računica.

Ime Jobs i dalje nosi težinu

Prva se odnosi na Laurene Powell Jobs. Udovica Stevea Jobsa nikada nije sjedila u Appleovom odboru niti je danas među najvećim dioničarima, ali ime Jobs u Cupertinu i dalje nosi najveću težinu. Powell Jobs je Iveu vjerojatno bliža od bilo koga u dolini, njih se dvoje smatra najboljim prijateljima, bila je ulagačica u io Products i ostaje jedna od podupirateljica LoveFroma. Istodobno je prijateljica Tima Cooka, a na lipanjskom WWDC-u sjedila je u prvom redu, uz Cooka i Johna Ternusa, čovjeka koji će Cooka naslijediti.

Ternus će biti prvi izvršni direktor koji nasljeđuje Cooka, čovjeka kojeg je Jobs osobno odabrao, pa se gotovo svaka veća Appleova odluka i danas negdje računa onime „što bi Jobs učinio". U takvom rasporedu naklonost Powell Jobs nije sentimentalni dodatak nego stvaran politički kapital, a njezina prisutnost u prvom redu, uz sadašnjost i budućnost tvrtke, bila je upravo to: vidljiva potvrda. Naći takvu osobu u sukobu čija je druga strana projekt njezina najboljeg prijatelja nešto je što Apple, sudeći po ishodu, nije htio riskirati.

Postoje i praktičniji razlozi

Ive je lice i vizionar OpenAI-jeve hardverske priče, ali ne i čovjek koji svakodnevno regrutira, inženjeri i vodi operativu, pa je manje vjerojatno da bi sudjelovao u onome što tužba opisuje. A opisuje detaljno: podučavanje kandidata kako zaobići sigurnosne mehanizme i pozivanje da na razgovore donesu Appleov hardver na svojevrsne prezentacije uživo. Za te je metode Apple optužio Tanga Tana, nekadašnjeg iPhone rukovoditelja, danas OpenAI-jevog šefa hardvera.

Razvoj situacije bio bi, da je Ive imenovan, posve drukčiji. Tan, uza sav status, nije ime koje šira publika prepoznaje. Ive jest, njegovi se dizajni i sedam godina nakon odlaska vide u svakom proizvodu koji Apple prodaje. Izravan udarac na njega proizveo bi simpatije prema Iveu i pozivao na zaključak da tužbu jednako pokreću stare uvrede koliko i legitimna briga za poslovne tajne.

Ostaje slika koja je neugodnija od svake pojedine optužbe. Apple tuži tvrtku napučenu vlastitim bivšim ljudima, uključujući rukovoditelje koji su nekoć rame uz rame gradili iPhone, i pritom pomno bira koga će prešutjeti.