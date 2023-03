Stvori klasičan vinil zvuk

Stir It Up Turntable sadrži prirodni bambus, REGRIND™ silikon, REWIND™ tkaninu, recikliranu plastiku i aluminij koji se može reciklirati. Stir It Up takoder dolazi s ugradenim pretpojacalom koje je kompatibilno s bilo kojim zvucnikom House of Marley ili kucnim prijemnikom za jednostavno povezivanje.