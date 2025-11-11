Infobip i Pontis Technology udružili snage za razvoj AI komunikacijskih rješenja

Ovo partnerstvo dio je Infobipove šire strategije jačanja globalne mreže partnera s ciljem da klijentima diljem svijeta omogući brža, učinkovitija i personaliziranija komunikacijska rješenja

Matej Markovinović utorak, 11. studenog 2025. u 17:02

Globalna komunikacijska platforma Infobip i hrvatska IT tvrtka Pontis Technology sklopili su strateško partnerstvo s ciljem razvoja i implementacije naprednih komunikacijskih rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Suradnja je usmjerena na optimizaciju poslovnih procesa i unaprjeđenje korisničkog iskustva u različitim industrijama.

Partnerstvo spaja Infobipovu globalnu platformu i CPaaS/SaaS rješenja s Pontisovim iskustvom u razvoju prilagođenih softverskih sustava, AI implementaciji i digitalnoj transformaciji. Klijentima iz sektora maloprodaje, financija, osiguranja, telekomunikacija, transporta i logistike nudit će se rješenja koja kombiniraju visoku razinu automatizacije, skalabilnost i personalizaciju komunikacije.

„Infobip i Pontis Technology udružuju snage kako bi kompanijama omogućili održiva i inovativna komunikacijska rješenja te ubrzali njihovu digitalnu transformaciju. Zajednička ekspertiza omogućuje učinkovitu implementaciju, kontinuiranu podršku i primjenu umjetne inteligencije za optimizaciju poslovnih procesa i ostvarenje besprijekornog korisničkog iskustva“, priopćio je Silvio Kutić, suosnivač i glavni izvršni direktor Infobipa.

S druge strane, Nataša Zec, izvršna direktorica Pontis Technologyja, kaže da za zajedno s Infobipom žele pomoći kompanijama da bolje razumiju svoje korisnike, povežu se s njima na inovativne načine te ubrzaju digitalne promjene koje donose stvarnu poslovnu vrijednost.



