Intel će sudjelovati u izgradnji Muskove AI tvornice

Terafab je zamišljen kao ključna infrastruktura za ostvarivanje Muskovih planova u području AI-a, uključujući razvoj autonomnih vozila, humanoidnih robota i podatkovnih centara koji bi se u budućnosti mogli nalaziti i u svemiru. Sada će u razvoju svega toga sudjelovati i Intel

Intel će sudjelovati u dizajnu i izgradnji nove tvornice umjetne inteligencije Elon Muska u Austinu, koja bi trebala opskrbljivati AI čipovima njegove tvrtke SpaceX i Teslu, čime projekt Terafab dobiva ključnog partnera i dodatni "vjetar u leđa".

"Intel se s ponosom pridružuje projektu Terafab zajedno sa SpaceX-om, xAI-om i Teslom kako bi unaprijedio tehnologiju proizvodnje poluvodiča. Naša sposobnost dizajna, proizvodnje i pakiranja iznimno visokoučinkovitih čipova u velikim razmjerima pomoći će ubrzati Terafabov cilj proizvodnje 1 TW računalne snage godišnje za budući napredak umjetne inteligencije i robotike", priopćili su iz Intela na X-u.

Intel is proud to join the Terafab project with @SpaceX, @xAI, and @Tesla to help refactor silicon fab technology.



Our ability to design, fabricate, and package ultra-high-performance chips at scale will help accelerate Terafab’s aim to produce 1 TW/year of compute to power… pic.twitter.com/2vUmXn0YhH — Intel (@intel) April 7, 2026

Kako prenosi The Verge, uključivanje Intela dolazi u trenutku kada je Musk sve otvorenije izražavao zabrinutost oko dostupnosti proizvodnih kapaciteta za čipove, ističući kako je izgradnja takvih pogona iznimno složena, skupa i dugotrajna. Iako ima iskustva u industriji automobila i svemirske tehnologije, proizvodnja čipova predstavlja novo područje za njegove tvrtke.

Intel, koji se i sam suočava s izazovima u poslovanju, paralelno ulaže značajna sredstva u širenje proizvodnje u SAD-u. Trenutačno gradi dvije tvornice u Arizonai u sklopu investicije vrijedne 20 milijardi dolara, dok TSMC planira veliki proizvodni kompleks sjeverno od Phoenixa.