Intel se ponovno spominje kao Appleov partner za proizvodnju čipova

Intel ne bi proizvodio čipove samo za nadolazeće modele iPhonea, već i neke čipove iz nižeg segmenta Appleove M serije za određene modele Maca i iPada

Krajem prošle godine, pojavila se vijest da bi Intel mogao ponovno postati dobavljač naprednih poluvodiča za Apple, a sve kako bi se dodatno diverzificirala proizvodnja i smanjila ovisnost o tajvanskom TSMC-u koji je trenutačno Appleov glavni partner za izradu čipova.

Tu glasinu sada ponavlja i nova istraživačka bilješka analitičara Jeffa Pua iz GF Securitiesa, ali s nekim novim informacijama. Prema njemu, Intel će započeti proizvoditi Appleove čipove koristeći svoj budući 14A proizvodni proces koji bi trebao biti spreman za masovnu proizvodnju 2028. godine.

Ako se informacije pokažu točnima, Intel bi proizvodio dio Appleovih A21 i A22 čipova namijenjenih budućim generacijama iPhonea. Važno je naglasiti da bi Intel, kao i TSMC, bio zadužen isključivo za proizvodnju čipova, dok bi dizajn ostao u potpunosti u Appleovim rukama.

No, poznati analitičar Ming-Chi Kuo smatra da se ova suradnja ne bi nužno zaustavila samo na iPhoneima. Prema njegovim procjenama, Intel bi već sredinom 2027. mogao početi proizvoditi čipove iz nižeg segmenta Appleove M serije, namijenjene određenim modelima Maca i iPada.

Usprkos svim ovim glasinama, treba imati na umu da još uvijek nema nikakve službene potvrde iz Applea i Intela.