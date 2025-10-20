iPhone 17 bilježi znatno veću potražnju od prethodne serije

Cijela serija iPhonea 17 bilježi veliki rast prodaje u odnosu na prošlogodišnji iPhone 16, a najveći rast doživio je upravo obični iPhone 17 koji sada nudi 120-hercni zaslon i 256 GB interne memorije u početnoj varijanti

Prošlo je nešto više od mjesec dana otkako je Apple pustio u prodaju nove modele iPhonea 17, a prema najnovijem izvješću Counterpoint Researcha, potražnja za novim modelima nadmašuje prošlogodišnje rezultate.

U prvih 10 dana prodaje u Kini i SAD-u, serija iPhone 17 prodana je za 14 posto više u odnosu na modele iPhonea 16. Kao što se i očekivalo, posebno dobro prolaze iPhone 17 Pro i 17 Pro Max, koji su ostvarili oko 12 posto bolju prodaju od svojih prethodnika, dok je osnovni iPhone 17 čak 31 posto traženiji od iPhonea 16. Novi iPhone Air, koji je zamijenio prošlogodišnji 16 Plus, također bilježi veću potražnju.

Foto: Counterpoint Research

Analitičari Counterpointa smatraju da na rast prodaje utječe i val nadogradnji korisnika koji su svoj iPhone kupili još tijekom pandemije koronavirusa. Što i ne čudi toliko, budući da je i Apple u svojoj prezentaciji uspoređivao performanse iPhonea 17 s iPhoneom 13 koji je izašao još u rujnu 2021.

