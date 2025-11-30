iPhone dominirao Danom samaca u Kini

Podaci Counterpointa pokazuju da bi bez iPhonea 17 cjelokupna prodaja na Dan samaca u Kini bila u padu od 5 posto na godišnjoj razini

Apple je uspio preokrenuti negativan trend prodaje tijekom kineskog Dana samaca. Prema podacima Counterpoint Researcha, iPhone je činio čak 26 posto svih prodanih mobitela tijekom najvećeg kineskog shopping festivala koji je završio 11. studenog.

Što se tiče konkurencije, Xiaomi je po prodaji mobitela na Dan samaca zauzeo drugo mjesto sa 17 posto udjela, ponajviše zahvaljujući nedavno predstavljenoj seriji Xiaomi 17, dok je Huawei zauzeo treće mjesto s 13 posto udjela. To je nešto manje nego prošle godine kada su imali 17 posto, a analitičari pad pripisuju kasnijem predstavljanju Matea 80-

No, govoreći o ukupnim brojkama, navodi se da je festival generirao oko 208 milijardi eura u ovoj godini, dok je ta brojka u 2024. bila oko 175.000 eura. Dakle, prodaja je općenito ove godine porasla, unatoč nepovoljnim ekonomskim okolnostima u Kini, kao što je kriza na tržištu nekretnina te zabrinutosti oko sigurnosti prihoda kineskih kupaca.