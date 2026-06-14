Isporuke MediaTekovih i Qualcommovih čipova u padu

MediaTek i Qualcomm izgubili su dio udjela na tržištu čipova, no isto se ne može reći za Samsung i Apple

Matej Markovinović nedjelja, 14. lipnja 2026. u 17:15
📷 Foto: Bug/AI
Foto: Bug/AI

Prema najnovijem izvješću Counterpoint Researcha, vodeći proizvođači čipova, MediaTek i Qualcomm, zabilježili su pad tržišnog udjela u prvom kvartalu 2026. godine, dok su Apple i Samsung ostvarili rast.

Naime, udio MediaTeka na tržištu čipova pao je s 38 posto u prvom kvartalu 2025. na 32 posto u istom razdoblju ove godine. Analitičari smatraju da je razlog slabija prodaja uređaja niže i srednje klase, segmenta u kojem je MediaTek tradicionalno najjači.

Qualcomm je također pao s 27 posto u prvom kvartalu 2025. na 23 posto u prvom kvartalu ove godine, a kako navode iz Counterpointa, razlog za to moglo bi biti kasnije predstavljanje Galaxyja S26, kao i činjenica da dio novih Samsungovih mobitela koristi Exynos umjesto Snapdragona. Svemu tome ne pomaže ni slabija potražnja za SoC-ovima iz Qualcommove serije Snapdragon 4 i Snapdragon 5.

📷 Foto: Counterpoint Research
Foto: Counterpoint Research

S druge strane, Samsung je povećao isporuke vlastitih Exynosa zahvaljujući sve većem broju Galaxyja koji ih koriste. Uz vodeći Exynos 2600, rastu su pridonijeli i Exynos 1680 u Galaxyju A57 te Exynos 1480 u Galaxyju A37. Konkretnije, tržišni udio im je porastao za dva posto u usporedbi s prvim kvartalom 2025. godine.

Apple je također ostvario pozitivan trend rastom s 15 na 23 posto. Iako proizvodi čipove isključivo za vlastite uređaje, povećana potražnja za modelima iPhonea 17 rezultirala je rastom isporuka A-serije SoC-ova. Posebno se ističe iPhone 17e, koji je prema Counterpointu ostvario znatno bolju prodaju od prethodnog modela iPhone 16e.

Izvješće navodi i da je Unisoc povećao svoj udio zahvaljujući uspjehu Redmija. Model T7250 pokazao se popularnim u 4G segmentu, dok je T8300 pridonio rastu prisutnosti tvrtke među 5G uređajima.

Huaweijev HiSilicon zabilježio je blagi pad ukupnih isporuka, no analitičari ističu kako Kirin 9000 SoC-ovi koji pokreću novu seriju Mate 80 i dalje bilježe snažnu potražnju na tržištu.

  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
MediaTek 41% 34% 37% 31% 38% 36% 34% 31% 32%
Qualcomm 27% 30% 24% 25% 27% 26% 25% 21% 23%
Apple 16% 15% 17% 21% 15% 15% 17% 23% 19%
UNISOC 9% 14% 13% 14% 10% 13% 14% 15% 14%
Samsung 5% 4% 5% 4% 5% 6% 6% 5% 7%
HiSilicon (Huawei) 2% 3% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4%
Ostali 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

 

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 donosi snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2.299,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 donosi snažne performanse uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 donosi snažne performanse uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ističe se snažnim Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a za brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

629,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 donosi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1399,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi