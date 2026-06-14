Isporuke MediaTekovih i Qualcommovih čipova u padu
MediaTek i Qualcomm izgubili su dio udjela na tržištu čipova, no isto se ne može reći za Samsung i Apple
Prema najnovijem izvješću Counterpoint Researcha, vodeći proizvođači čipova, MediaTek i Qualcomm, zabilježili su pad tržišnog udjela u prvom kvartalu 2026. godine, dok su Apple i Samsung ostvarili rast.
Naime, udio MediaTeka na tržištu čipova pao je s 38 posto u prvom kvartalu 2025. na 32 posto u istom razdoblju ove godine. Analitičari smatraju da je razlog slabija prodaja uređaja niže i srednje klase, segmenta u kojem je MediaTek tradicionalno najjači.
Qualcomm je također pao s 27 posto u prvom kvartalu 2025. na 23 posto u prvom kvartalu ove godine, a kako navode iz Counterpointa, razlog za to moglo bi biti kasnije predstavljanje Galaxyja S26, kao i činjenica da dio novih Samsungovih mobitela koristi Exynos umjesto Snapdragona. Svemu tome ne pomaže ni slabija potražnja za SoC-ovima iz Qualcommove serije Snapdragon 4 i Snapdragon 5.
S druge strane, Samsung je povećao isporuke vlastitih Exynosa zahvaljujući sve većem broju Galaxyja koji ih koriste. Uz vodeći Exynos 2600, rastu su pridonijeli i Exynos 1680 u Galaxyju A57 te Exynos 1480 u Galaxyju A37. Konkretnije, tržišni udio im je porastao za dva posto u usporedbi s prvim kvartalom 2025. godine.
Apple je također ostvario pozitivan trend rastom s 15 na 23 posto. Iako proizvodi čipove isključivo za vlastite uređaje, povećana potražnja za modelima iPhonea 17 rezultirala je rastom isporuka A-serije SoC-ova. Posebno se ističe iPhone 17e, koji je prema Counterpointu ostvario znatno bolju prodaju od prethodnog modela iPhone 16e.
Izvješće navodi i da je Unisoc povećao svoj udio zahvaljujući uspjehu Redmija. Model T7250 pokazao se popularnim u 4G segmentu, dok je T8300 pridonio rastu prisutnosti tvrtke među 5G uređajima.
Huaweijev HiSilicon zabilježio je blagi pad ukupnih isporuka, no analitičari ističu kako Kirin 9000 SoC-ovi koji pokreću novu seriju Mate 80 i dalje bilježe snažnu potražnju na tržištu.
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|MediaTek
|41%
|34%
|37%
|31%
|38%
|36%
|34%
|31%
|32%
|Qualcomm
|27%
|30%
|24%
|25%
|27%
|26%
|25%
|21%
|23%
|Apple
|16%
|15%
|17%
|21%
|15%
|15%
|17%
|23%
|19%
|UNISOC
|9%
|14%
|13%
|14%
|10%
|13%
|14%
|15%
|14%
|Samsung
|5%
|4%
|5%
|4%
|5%
|6%
|6%
|5%
|7%
|HiSilicon (Huawei)
|2%
|3%
|4%
|4%
|4%
|4%
|3%
|4%
|4%
|Ostali
|1%
|1%
|1%
|1%
|1%
|1%
|1%
|1%
|1%