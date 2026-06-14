Isporuke MediaTekovih i Qualcommovih čipova u padu

MediaTek i Qualcomm izgubili su dio udjela na tržištu čipova, no isto se ne može reći za Samsung i Apple

Prema najnovijem izvješću Counterpoint Researcha, vodeći proizvođači čipova, MediaTek i Qualcomm, zabilježili su pad tržišnog udjela u prvom kvartalu 2026. godine, dok su Apple i Samsung ostvarili rast.

Naime, udio MediaTeka na tržištu čipova pao je s 38 posto u prvom kvartalu 2025. na 32 posto u istom razdoblju ove godine. Analitičari smatraju da je razlog slabija prodaja uređaja niže i srednje klase, segmenta u kojem je MediaTek tradicionalno najjači.

Qualcomm je također pao s 27 posto u prvom kvartalu 2025. na 23 posto u prvom kvartalu ove godine, a kako navode iz Counterpointa, razlog za to moglo bi biti kasnije predstavljanje Galaxyja S26, kao i činjenica da dio novih Samsungovih mobitela koristi Exynos umjesto Snapdragona. Svemu tome ne pomaže ni slabija potražnja za SoC-ovima iz Qualcommove serije Snapdragon 4 i Snapdragon 5.

Foto: Counterpoint Research

S druge strane, Samsung je povećao isporuke vlastitih Exynosa zahvaljujući sve većem broju Galaxyja koji ih koriste. Uz vodeći Exynos 2600, rastu su pridonijeli i Exynos 1680 u Galaxyju A57 te Exynos 1480 u Galaxyju A37. Konkretnije, tržišni udio im je porastao za dva posto u usporedbi s prvim kvartalom 2025. godine.

Apple je također ostvario pozitivan trend rastom s 15 na 23 posto. Iako proizvodi čipove isključivo za vlastite uređaje, povećana potražnja za modelima iPhonea 17 rezultirala je rastom isporuka A-serije SoC-ova. Posebno se ističe iPhone 17e, koji je prema Counterpointu ostvario znatno bolju prodaju od prethodnog modela iPhone 16e.

Izvješće navodi i da je Unisoc povećao svoj udio zahvaljujući uspjehu Redmija. Model T7250 pokazao se popularnim u 4G segmentu, dok je T8300 pridonio rastu prisutnosti tvrtke među 5G uređajima.

Huaweijev HiSilicon zabilježio je blagi pad ukupnih isporuka, no analitičari ističu kako Kirin 9000 SoC-ovi koji pokreću novu seriju Mate 80 i dalje bilježe snažnu potražnju na tržištu.