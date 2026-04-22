Ivanu Bešliću potvrđen novi mandat na čelu Unit Croatia

Upravni odbor IT udruge Unit Croatia dobio je nove članove, a dosadašnji predsjednik novi mandat, s fokusom na povezivanje i unaprjeđenje IT sektora u okolnostima tehnoloških i tržišnih promjena

Na ovotjednoj sjednici Upravnog odbora IT udruge Unit Croatia, Ivanu Bešliću (Sofascore) potvrđen je novi mandat na mjestu predsjednika. Frane Borozan (SysKit) preuzeo je ulogu dopredsjednika, dok su u Upravni odbor ušli Anamarija Medić, Ivan Krnić i Tihana Ana Reljić.

Novi izazovi

Hrvatski IT sektor suočava se s razvojem umjetne inteligencije te globalnim ekonomskim i geopolitičkim izazovima. "Umjesto da nas valovi nose, mi u Unitu želimo da naši članovi snažno na njima voze.", rekao je Ivan Bešlić, suosnivač i CSO Sofascorea i dodao da je uloga Unita pomoći hrvatskim IT tvrtkama da olujno AI vrijeme pretvore u prilike za rast. "To ćemo raditi kroz intenzivnu razmjenu iskustava, i domaćih i onih sa stranih tržišta na kojima naši članovi već uspješno posluju. Prenošenjem praktičnog znanja, jačanjem suradnje s institucijama i aktivnim utjecanjem na kreiranje javnih politika želimo stvoriti okruženje u kojem hrvatski IT ne samo preživljava, već predvodi." istaknuo je Bešlić kao novi-stari predsjednik udruge.

Novi sastav Upravnog odbora usmjeren je na povezivanje članova, poticanje transformacije uslužnih agencija u proizvodne kompanije te održavanje globalne konkurentnosti hrvatskog IT-a, navode u udruzi. Frane Borozan, novi dopredsjednik i suosnivač te predsjednik uprave SysKita, naglasio je i važnost povezivanja zajednice i prilagodbe umjetnoj inteligenciji.

U novom sastavu Upravnog odbora su i: Antonio Perić-Mažar (Locastic), Vlatko Vlahek (PROTOTYP), Ivan Krnić (CROZ), Anamarija Medić (True North) te Tihana Ana Reljić (odvjetnica-partner, REZIME).

Članovi Upravnog odbora imaju iskustvo u različitim segmentima IT industrije, od razvoja proizvoda i DevOpsa, preko AI i cloud tehnologija, do pravnih i regulatornih pitanja. Unit Croatia (bivši CISEx) kao najveća i najutjecajnija udruga hrvatske IT industrije poziva sve IT tvrtke, timove i pojedince da se pridruže zajednici i aktivno sudjeluju u oblikovanju budućnosti hrvatskog tehnološkog sektora. Misija joj je ujediniti, povezati, osnažiti i unaprijediti cijeli sektor te ga učiniti prepoznatljivim i konkurentnim na globalnoj razini.