Iz Mete stižu priznanja kako su prošli kroz 'užasno' loše iskustvo prilikom kreiranja AI odjela

Glavni tehnološki direktor Mete, Andrew Bosworth, priznao je zaposlenicima da je uvođenje novog AI odjela bio 'užasan' promašaj. Kompanija sada obećava bolju komunikaciju i grickalice kako bi smirila nezadovoljstvo

Bug.hr utorak, 16. lipnja 2026. u 07:53
Andrew Bosworth, glavni tehnološki direktor Mete 📷 AI ilustracija
Andrew Bosworth, glavni tehnološki direktor Mete AI ilustracija

Meta je prošla kroz veliki internu krizu nakon što je agresivno restrukturiranje usmjereno na umjetnu inteligenciju dovelo do masovnog nezadovoljstva zaposlenika. U rijetkom priznanju pogreške, vodeći ljudi kompanije, uključujući glavnog tehnološkog direktora Andrewa Boswortha i izvršnog direktora Marka Zuckerberga, priznali su da je tranzicija bila loše izvedena, ostavljajući tisuće inženjera demoraliziranima i zabrinutima za svoju budućnost.

'Gulag' za inženjere i priznanje pogrešaka

Problemi su eskalirali unutar nove inženjerske jedinice "Applied AI", formirane u ožujku, koja okuplja oko 6.500 inženjera i produkt menadžera sa zadatkom poboljšanja Metinih generativnih AI modela. No, umjesto inspirativnog posla, zaposlenici su se suočili s onim što su opisali kao prizemne i repetitivne zadatke, poput stvaranja materijala za testiranje i obuku AI sustava. Razočaranje je bilo toliko da je jedan zaposlenik novo radno mjesto opisao kao "gulag".

U internoj objavi do koje je došao WIRED, glavni tehnološki direktor Andrew "Boz" Bosworth nije birao riječi. "Obavili smo očito užasan posao objašnjavajući viziju, dajući ljudima jasnu sliku o tome kako ćemo podržati njih i njihove karijere u ovoj promjeni", napisao je. "Potkopali smo povjerenje koje imate u to da će vaša specifična stručnost i doprinos biti cijenjeni, da ćete rasti i napredovati u karijeri i da je ovo mjesto gdje zaista možete imati utjecaj."

Bosworthovo priznanje nadovezalo se na internu poruku Marka Zuckerberga, koji je također priznao da je Meta "napravila pogreške" u ambicioznoj transformaciji radne snage i da očekuje još izazova. Nemiri su dio šireg pada morala u kompaniji, potaknutog masovnim otpuštanjima, uvođenjem nadzora zaposlenika i drugim problemima koji su stvorili, kako je glavni produktni direktor Chris Cox opisao, "brutalno" radno okruženje.

Obećanja o promjenama, od karijere do grickalica

Kao odgovor na rastući pritisak, vodstvo Mete najavilo je niz promjena s ciljem "ponovnog poticanja" vedrije interne kulture. Bosworth je u dugačkom dopisu obećao da će zaposlenici ubuduće dobivati više personalizirane pažnje. Plan je ograničiti broj direktno podređenih djelatnika po menadžeru na otprilike dvadeset te smanjiti učestalost premještanja zaposlenika novim menadžerima tijekom restrukturiranja. Također je naglasio da će se menadžeri primarno fokusirati na upravljanje ljudima, a tek sekundarno na vlastiti samostalni rad.

Jedna od ključnih odluka stigla je od Mahera Sabe, potpredsjednika koji vodi tim Applied AI. U zasebnoj objavi, Saba je poručio zaposlenicima koji su bili prisiljeni pridružiti se timu da će im sada biti dopušteno tražiti druge uloge unutar Mete ako ih uspiju osigurati. "Vraćamo se uobičajenom poslovanju i dajemo ljudima slobodu da se prijave za uloge koje ih zanimaju", napisao je.

No, možda najzanimljiviji dio plana za podizanje morala su obećanja koja se tiču svakodnevnog uredskog života. Bosworth je najavio da će Meta postati "zabavno i ugodno" mjesto za rad. Kompanija će "poboljšati mikro-kuhinje", prostore za odmor s grickalicama i pićima, te povećati budžete za putovanja i društvena događanja kako bi se zaposlenici mogli družiti uživo.

Budućnost je u umjetnoj inteligenciji, sa ili bez volje zaposlenika

Unatoč internim problemima, Meta ne odustaje od svoje AI vizije. Bosworth je jasno poručio da kompanija ne vjeruje da će AI u potpunosti zamijeniti radnike, ali je upozorio: "Trebali bismo poslušati izreku: 'AI vam neće uzeti posao, ali netko tko zna AI bi mogao'." Dodao je da će neko vrijeme postojati "teški kompromisi" oko količine računalne snage dostupne različitim timovima, s obzirom na goleme troškove. Naime, predviđa se da će Meta samo u 2026. godini uložiti do 145 milijardi dolara u AI infrastrukturu, što objašnjava beskompromisni pristup implementaciji AI alata u sve pore poslovanja.

Metino vodstvo sada je pred teškim zadatkom. Priznanje pogrešaka prvi je korak, no obnova povjerenja radne snage koja se osjeća izdanom bit će dug i naporan proces. Dok se obećavaju bolji uvjeti za razvoj karijere, simbolični potezi poput poboljšanja ponude grickalica pokazuju koliko je dubok jaz između ambicija vodstva i svakodnevnih frustracija zaposlenika.

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