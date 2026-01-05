Izvršni direktor Samsunga: 'Nijedna tvrtka nije imuna na nestašicu memorijskih čipova'

Globalna nestašica memorijskih čipova sve snažnije utječe na tržište potrošačke elektronike, a upravo se toga u intervjuu za Reuters dotaknuo TM Roh, jedan od izvršnih direktora Samsunga i šef DX odjela.

„Budući da je ova situacija bez presedana, nijedna tvrtka nije imuna na njezin utjecaj“, rekao je Roh dodavši da kriza ne pogađa samo mobitele, već i ostalu potrošačku elektroniku, od televizora do kućanskih aparata.

Iako Samsung zasad ne potvrđuje konkretne korekcije cijena, Roh nije isključio njihovo povećanje, istaknuvši kako je „određeni učinak neizbježan“ zbog rasta cijena memorijskih čipova. Tvrtka, koja je ujedno i najveći svjetski proizvođač televizora, navodi da s partnerima radi na dugoročnim strategijama kojima bi se negativni utjecaj na krajnje korisnike sveo na minimum.

No, usprkos tome, Samsung paralelno ubrzava razvoj i širenje uređaja s umjetnom inteligencijom. TM Roh ističe da Samsung planira udvostručiti broj mobilnih uređaja s funkcijama Galaxy AI na oko 800 milijuna do 2026. godine, pri čemu će se veliki dio tih značajki osloniti na Googleov Gemini.

Time Samsung želi ojačati svoju poziciju u odnosu na konkurente poput Applea, ali i kineske proizvođače, koji sve agresivnije idu na praktički sve segmente potrošačke elektronike.

„Primijenit ćemo AI na sve proizvode, sve funkcije i sve usluge što je brže moguće”, zaključuje TM Roh.