Izvršni direktor Samsunga: 'Nijedna tvrtka nije imuna na nestašicu memorijskih čipova'

Velike tvrtke poput Samsunga također će biti primorane podizati cijene svojih uređaja zbog nestašice memorijskih čipova

Matej Markovinović ponedjeljak, 5. siječnja 2026. u 16:18
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Globalna nestašica memorijskih čipova sve snažnije utječe na tržište potrošačke elektronike, a upravo se toga u intervjuu za Reuters dotaknuo TM Roh, jedan od izvršnih direktora Samsunga i šef DX odjela.

„Budući da je ova situacija bez presedana, nijedna tvrtka nije imuna na njezin utjecaj“, rekao je Roh dodavši da kriza ne pogađa samo mobitele, već i ostalu potrošačku elektroniku, od televizora do kućanskih aparata.

Iako Samsung zasad ne potvrđuje konkretne korekcije cijena, Roh nije isključio njihovo povećanje, istaknuvši kako je „određeni učinak neizbježan“ zbog rasta cijena memorijskih čipova. Tvrtka, koja je ujedno i najveći svjetski proizvođač televizora, navodi da s partnerima radi na dugoročnim strategijama kojima bi se negativni utjecaj na krajnje korisnike sveo na minimum.

No, usprkos tome, Samsung paralelno ubrzava razvoj i širenje uređaja s umjetnom inteligencijom. TM Roh ističe da Samsung planira udvostručiti broj mobilnih uređaja s funkcijama Galaxy AI na oko 800 milijuna do 2026. godine, pri čemu će se veliki dio tih značajki osloniti na Googleov Gemini.

Time Samsung želi ojačati svoju poziciju u odnosu na konkurente poput Applea, ali i kineske proizvođače, koji sve agresivnije idu na praktički sve segmente potrošačke elektronike.

„Primijenit ćemo AI na sve proizvode, sve funkcije i sve usluge što je brže moguće”, zaključuje TM Roh.

 



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi