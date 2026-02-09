Je li 2026. i dalje godina IPO-a? Financijski direktor BNP Paribasa tvrdi da se Europa vraća

Iako jedan tjedan ne čini mjesec, nakon što je predsjednik tvrtke Blackstone Inc., Jon Gray, prošlog tjedna izjavio da bi "2026. trebala biti godina IPO-a", vrijedno je primijetiti da je ritam inicijalnih javnih ponuda već usporio u odnosu na brzi tempo iz siječnja. Čini se da je entuzijazam s početka godine naišao na prve prepreke, posebice u tehnološkom sektoru.

Prvi tjedan veljače donio je dvadeset i dvije ponude u ukupnoj vrijednosti od 2,21 milijarde američkih dolara, prema podacima koje je prikupio Bloomberg. To nije uspjelo održati korak s rezultatima iz prvog tjedna siječnja, kada su zabilježena dvadeset i četiri posla ukupne vrijednosti 3,57 milijardi američkih dolara. Usporavanje je dodatno naglašeno odlukom tvrtke Liftoff Mobile Inc., koju podržava Blackstone, da odgodi svoj IPO koji se očekivao u četvrtak. Velika rasprodaja tehnoloških dionica dogodila se u lošem trenutku za Liftoff, tvrtku koja razvija marketinške alate za programere aplikacija i koja je planirala prikupiti 762 milijuna dolara. Unatoč odgodi, tvrtka i dalje planira izaći na burzu kada se tržišni uvjeti poprave. Ipak, Grayovo predviđanje za sada i dalje stoji. Ove godine tržišta su do sada apsorbirala 158 ponuda u vrijednosti od 23,5 milijardi dolara, dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 130 poslova vrijednih 11,3 milijarde dolara.

Optimizam na tržištu rada također ne jenjava. Nedavno istraživanje provedeno među financijskim direktorima, koje su provele poslovna škola Fuqua Sveučilišta Duke i Sustav federalnih rezervi iz Richmonda i Atlante, pokazalo je da 59 posto tvrtki očekuje proširenje svoje radne snage u 2026. godini. Nasuprot tome, samo 15 posto planira smanjiti broj zaposlenih.

Povratak Europe i optimizam iz BNP Paribasa

Nakon što je BNP Paribas SA, najveća francuska banka, izvijestila o zaradi u četvrtom tromjesečju koja je nadmašila procjene analitičara i podigla ciljeve za nadolazeću godinu, financijski direktor Lars Machenil podijelio je svoja zapažanja za Bloomberg. Njegova ključna poruka jest da se Europa oporavlja. "Vidite da je rast tu, inflacija je na željenoj razini, kamatne stope su gdje bi trebale biti. Europa investira", rekao je. Upitan što potiče takvo samopouzdanje, Machenil objašnjava da je ključan zaokret u poslovanju potaknut rastom kamatnih stopa, čiji se pozitivni efekti sada u potpunosti osjećaju i koji će, prema njemu, potrajati nekoliko godina. Uz to, ističe i rast odjela za upravljanje imovinom i osiguranje, koji postaje globalni igrač s rastom prihoda od 40 posto.

Govoreći o novim ciljevima za uštedu troškova, Machenil je naglasio sve veću ulogu umjetne inteligencije. Dok je AI do sada uglavnom doprinosio prihodima, banka planira pojačati njegovu primjenu, osobito generativnog AI-ja, kako bi optimizirala cjelokupne procese i time smanjila troškove i rizike, primjerice u procesu odobravanja kredita. Na pitanje o strahovima da će umjetna inteligencija ukinuti radna mjesta, Machenil odgovara kako će se cjelokupni sustav rada sigurno modificirati. Iako će ukupna potreba za radnom snagom možda biti manja, vjeruje da će se to riješiti prirodnim odljevom zaposlenika. Istovremeno, tvrdi da će AI generirati potpuno nove aktivnosti i da će se radna mjesta jednostavno preseliti u druge sektore gospodarstva.

Čak ni trenutna volatilnost na financijskim tržištima ne zabrinjava ga previše. Smatra da neizvjesnost potiče potražnju klijenata, bilo da se radi o korporativnim ili institucionalnim klijentima, koji traže načine za zaštitu od rizika, što u konačnici pozitivno utječe na poslovanje banke.

Iako kratkoročne fluktuacije, poput trenutnog usporavanja na IPO tržištu, mogu izazvati nervozu, dugoročni pogled ključnih europskih financijskih aktera odiše samopouzdanjem. Temelji za rast, potaknuti strukturnim promjenama i tehnološkim inovacijama, čine se snažnima, sugerirajući da je europsko gospodarstvo doista na putu oporavka, zaključuju u analizi Bloomberga.