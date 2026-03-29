Kako AI može nauditi etabliranim SaaS platformama?

Anthropicov Claude API nudi pristup jezičnom modelu koji se naplaćuje po potrošnji, bez fiksnih licenci po korisniku. Salesforce i Tableau, s druge strane, naplaćuju za svakog zaposlenika koji ima pristup, bio aktivan ili ne. Kad AI agent radi posao, licenca postaje trošak bez pokrića

U američkoj privredi postoji negdje oko 34 milijuna poslovnih subjekata, od kojih je tek nekoliko desetaka tisuća onih s više od tisuću zaposlenika. Ali upravo ta manjina kontrolira nerazmjeran dio ukupne IT potrošnje. Na primjer, JPMorgan Chase & Co. zapošljava više od tristo tisuća ljudi. Jedna takva tvrtka kupuje više softverskih licenci nego deseci tisuća malih poduzeća zajedno, ne zato što je rasipna, nego jer standardizira operacije na manjem broju platformi i onda ih širi odjel po odjel, regija po regija. Salesforce to zove "land and expand". Kad jednom izgradiš integracije oko nečega, izlaz te košta više nego ostanak.

Zato svaka analiza može li AI nauditi etabliranim platformama treba počivati na velikim brojevima, a brojevi u ovom tekstu temeljeni su na jednom internom scenariju, ne na temelju javno objavljenih podataka ili studija.

Što kažu brojke i što ne kažu

Za deset tisuća Salesforce korisnika na Enterprise planu, javni cjenik iznosi 175 dolara po korisniku mjesečno, što daje 21 milijun dolara godišnje bez rabata, bez add-ona, bez implementacijskih troškova. U praksi, nakon pregovora, ugovori izgledaju drukčije. Analiza u tekstu koji se ovdje obrađuje koristi iznos od 10,7 milijuna dolara.

Tableau, BI alat je nešto jeftiniji, posebno ako ga Salesforce od akvizicije prodaje u SaaS paketu, no to je opcija, ne pravilo. Prosjek između Creator, Explorer i Viewer licenci može pasti na 20 dolara mjesečno, što za 10.000 korisnika daje oko dva milijuna dolara godišnje. Zajedno, Salesforce i Tableau za deset tisuća korisnika košta između 12 i 13 milijuna dolara godišnje. To su novci koji se plaćaju svake godine, bez obzira na to rastu li prihodi tvrtke ili ne.

Claude API, za usporedbu, nema licenci. Opus 4.5 i 4.6 naplaćuju se po potrošnji: 5 dolara po milijunu tokena koje pošaljete modelu i 25 dolara po milijunu tokena koje model vrati kao odgovor. Za deset tisuća korisnika s umjerenom potrošnjom procjena iznosi negdje oko 1,6 do 3 milijuna dolara godišnje, ovisno o intenzitetu korištenja. Ključna razlika: neaktivni korisnik ne košta ništa.

Gdje leži i gdje ne leži ušteda

Claude API nije CRM ni poslovna analitička platforma. Ne pamti povijest klijenata, ne ostavlja revizijski trag, ne provodi procese odobrenja i ne spaja se s ERP sustavima bez dodatnog razvoja. Realno je očekivati da će smanjiti broj licenci za korisnike koji sustav koriste površno, ne da će zamijeniti cijelu platformu. Naplata po potrošnji ima i svoju cijenu. Kad tvrtka uvede nove procese ili proširi korištenje na više odjela, trošak tokena može neočekivano skočiti. Klasični licencni model to ne može, jer licenca košta isto bez obzira na to koliko netko tipka. API model zato zahtijeva aktivno praćenje potrošnje i postavljanje gornjih granica, što je dodatni administrativni teret koji se može lako podcijeniti u početnoj kalkulaciji.

Analiza scenarija tvrtke s deset tisuća korisnika identificira kategoriju "lakih" korisnika. Kod Salesforcea, 20 do 40 posto zaposlenih koristi CRM isključivo za pisanje e-mailova, sažimanje poziva i pretraživanje baza znanja, zadatke koje jezični model može preuzeti. Doduše, bez temeljnih CRM funkcija: nema automatiziranih poslovnih procesa, nema revizijskog traga, nema sukladnosti s regulatornim zahtjevima.

Kako to izgleda u praksi

Zamislite zaposlenika koji otvara Salesforce samo kako bi pronašao zadnji kontakt s klijentom, napisao kratki follow-up ili sažeo bilješke s poziva. Sve to može preuzeti AI agent spojen na CRM bazu putem API-ja: dohvati podatke, sastavi tekst, vrati odgovor. Korisnik dobiva što mu treba i nikada ne otvori sučelje Salesforcea.

Kod Tableaua je princip isti. Umjesto Viewer licence za klikanje po gotovim izvještajima, korisnik postavi pitanje: koji proizvodi su u trećem kvartalu bili ispod plana, gdje nam curi, što se promijenilo. Agent upita bazu, složi odgovor, bez izvještaja, bez licence.

Zamjenom četiri tisuće takvih korisnika Claudeom ušteda na licencama iznosi oko 4,3 milijuna dolara godišnje, uz trošak API-ja od 640.000 dolara, što daje neto uštedu od 3,6 milijuna. Kod Tableaua, 50 do 60 posto korisnika koristi Viewer i Explorer licence za pregledavanje gotovih izvještaja i ad-hoc upite. Zamjenom šest tisuća takvih korisnika ušteda bi bila oko 740.000 dolara godišnje.

Sigurnost podataka nije trivijalni detalj

Razlika između potrošačkih i enterprise planova nije samo marketinška. Kod Anthropica, kao i kod većine pružatelja AI usluga, podaci kroz Enterprise i API kanale pod komercijalnim uvjetima ne koriste se za treniranje modela. Nazivi Pro i Team planova zvuče poslovno, ali pravno se tretiraju kao potrošački računi, što znači da zaposlenik koji koristi Claude Pro za posao izvlači podatke tvrtke i šalje ih u LLM da ih zapamti. "Shadow AI" nije pretjerivanje, to je konkretni rizik koji IT i pravni timovi sve češće moraju retroaktivno rješavati.

Ovo, dakle, nije priča o Claudeu koji ubija Salesforce ili Tableau. Priča je o tome da enterprise softver ima previše korisnika koji plaćaju punu cijenu za funkcionalnost koju bi jezični model obavio jeftinije i to je netko konačno počeo analizirati.

Naravno, ovdje predočena računica može biti bolja ili lošija, ovisno o pregovorenom rabatu, trajanju ugovora, ukupnoj vrijednosti, konkurentskim ponudama koje tvrtka drži u ruci kao argument pregovora, trenutku u fiskalnoj godini kad se ugovor potpisuje. Na strani AI, troškovi isto mogu biti različiti: intenzitet korištenja, broj aktivnih korisnika i širenje na nove odjele.