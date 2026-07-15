Kako američka tehnološka elita otkupljuje klubove i stadione

Kada je pred neki dan zaklada pokojnog Paula Allena prodala Seattle Seahawkse obitelji Khosla za 9,612 milijardi dolara, aktualni prvaci NFL-a nisu samo promijenili vlasnika, nego su po cijeni jedne jedine američke franšize "preskočili" Real Madrid, klub čija se vrijednost procjenjuje na 9,5 milijardi

Ivan Podnar srijeda, 15. srpnja 2026. u 12:03
📷 Mike Morris, Flickr, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org
Mike Morris, Flickr, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Vinod Khosla, suosnivač Sun Microsystemsa i rani ulagač u OpenAI je platiša, njegova supruga Neeru Khosla postaje kontrolna vlasnica, transakcija se opisuje kao smjena generacija, no smjena se dogodila davno prije potpisa: promijenio se sam predmet kupnje, jer se više ne kupuje momčad nego poslovni sustav koji je oko momčadi izgrađen.

Simbolika prošlih vremena

Iste je Seahawkse Paul Allen, suosnivač Microsofta, kupio 1997. za tada golemih 194 milijuna dolara, i to djelomično kako bi ih spasio od selidbe u Los Angeles. Allen je pripadao generaciji tehnoloških pionira koji su klubove držali kao regionalni ulog i stavku prestiža, nešto između filantropije i hobija čovjeka koji si ga može priuštiti. Obitelj koja danas preuzima franšizu ne razmišlja u tim kategorijama. Za nju je klub vertikalno integrirana platforma, a stadion krajnja točka podatkovnog lanca u kojem se svaki navijač, šut i hot dog mogu izmjeriti, modelirati i naplatiti s nešto manje trenja nego jučer.

Zašto valuacije rastu?

Prosječna NFL franšiza vrijedi oko 7,1 milijardu dolara, s Dallas Cowboysima na vrhu s 13 milijardi, dok se u europskom nogometu, otvorenom sustavu s ispadanjem i bez čvrstog platnog limita, na vrhu drži Real Madrid s 9,5 milijardi. Američki zatvoreni model, u kojem nema ispadanja i u kojem su televizijska prava kolektivizirana, pokazao se idealnim terenom za kapital koji traži predvidljivost.

Isti mehanizam vidljiv je i u MLS-u, gdje je prosječna vrijednost kluba skočila na 767 milijuna dolara, a pet franšiza predvođenih Inter Miamijem (1,45 milijardi) već je probilo granicu milijarde. Odsustvo rizika ispadanja pretvara nogometnu momčad u imovinu čija se vrijednost može projicirati kao vrijednost startupa, pa je logično da se prema njoj i postupa venture logikom.

Tri vala vlasnika

Put od vlasnika mecene do gazde s algoritmima odvijao se u tri faze. Prvi val, osamdesete i devedesete, bili su ljudi hardvera i softvera: Allen kod Seahawksa, Henry Samueli iz Broadcoma kod hokejaških Anaheim Ducksa, vlasnici kojima je sport bio doprinos zajednici i osobni prestiž. Drugi val, kroz dvijetisućite i desete, doveo je dot-com i enterprise mentalitet: Mark Cuban je kupnjom Dallas Mavericksa unio agresivan menadžerski stil, Steve Ballmer je za Los Angeles Clipperse platio tada nevjerojatne 2 milijarde dolara, a Joe Lacob, partner u fondu Kleiner Perkins, preuzeo je Golden State Warriorse i javno ustvrdio da je klub u analitici svjetlosnim godinama ispred ostalih. Treći val, onaj koji Khosle sada utjelovljuju, više ni ne kupuje klubove pojedinačno: to čine investicijski sindikati i privatni fondovi, poput Silver Lakea koji drži velik udio u City Football Groupu, vlasniku Manchester Cityja i New York City FC-a.

Vinod Khosla, suosnivač Sun Microsystemsa i novi vlasnik Seattle Seahawksa 📷 Jay Dixit, Own work, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org
Vinod Khosla, suosnivač Sun Microsystemsa i novi vlasnik Seattle Seahawksa Jay Dixit, Own work, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Ono što se s trećim valom mijenja nije razina bogatstva nego otkud ono dolazi i što nosi sa sobom. Vinod Khosla i njegov sin Neal, izvršni direktor zdravstvene AI kompanije Curai, u franšizu ne unose samo kapital nego i pretpostavku da je klub prije svega enterprise koji treba osloboditi internih silosa. Neal Khosla, koji preuzima ključnu operativnu ulogu, sam sebe opisuje kao opsesivnog sportskog fana koji donosi kvantitativnu i analitičku loptu za razumijevanje igre unutar igre, a prije Seattlea već je kao analitički konzultant radio za košarkaški Miami Heat i za San Francisco 49erse.

Vlasništvo kluba i stadiona

Uz vlasništvo klubova dolazi i posjed stadiona i dvorana. To najbolje pokazuje Ballmerov Intuit Dome, dvorana Clippersa otvorena krajem 2024. i vrijedna preko 2 milijarde dolara, projektirana oko ideje iskustva bez trenja. Halo, prstenasti LED semafor koji pokriva gotovo jutro površine (oko 4.000 kvadratnih metara), u stvarnom vremenu prikazuje napredne statistike, dok sustavi računalnog vida i automatske naplate u trgovinama i ugostiteljstvu uklanjaju redove i time povećavaju prodajne marže.

Stadion Seahawkasa u Seattleu 📷 Seattle Municipal Archives, Flickr, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org
Stadion Seahawkasa u Seattleu Seattle Municipal Archives, Flickr, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

Warriorsi su pod Lacobom među prvima uveli SportVU, sustav kamera koji svake sekunde prati kretanje svakog igrača, u ime optimizacije šuta i prevencije ozljeda. City Football Group je nakon ulaska Silver Lakea sklopio partnerstva sa SAP-om za cloud analitiku performansi i skauting te s Ciscom za povezivanje svih klubova grupacije u jedinstvenu bazu, kroz koju algoritmi prosijavaju tisuće sati snimki u potrazi za podcijenjenim talentom.

Nevidljivi ustroj

Zajednički nazivnik svih triju faza nije ljubav prema sportu, koje bez sumnje ima, nego uvjerenje da se prednost gradi na unutarnjem ustroju koji navijač ne vidi. Premija za Seahawkse od 9,6 milijardi dolara nije plaćena za roster igrača nego za operativni sustav oko njega, za automatizaciju, prediktivnu medicinu i mikro-personalizaciju svakog ulaza na stadion. Paul Allen je 1997. kupovao momčad da ne ode iz grada. Khosle 2026. kupuju infrastrukturu koja slučajno igra američki nogomet, i platili su je po cijeni koja franšizu iz Seattlea drži za nijansu skupljom od kluba koji je osvojio petnaest naslova prvaka Europe.

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