Nizozemska je, navodno pod pritiskom SAD-a, aktivirala zakon iz Hladnog rata kako bi preuzela kontrolu nad kineskom tvrtkom za proizvodnju čipova. Kina je uzvratila blokadom koja bi Europu mogla skupo koštati, dok je SAD na kraju za sebe isposlovao - povlašteni status

Kada je nizozemska vlada krajem rujna 2025. godine povukla potez bez presedana, medijski narativ bio je gotovo jednoglasan. Aktiviranjem 73 godine starog Zakona o dostupnosti dobara, prašnjavog relikta Hladnog rata, kako bi se preuzela kontrola nad proizvođačem poluvodiča Nexperia, predstavljeno je kao hrabar čin zaštite europske tehnološke suverenosti. Službeni Amsterdam kao razloge je naveo "ozbiljne nedostatke u upravljanju" i rizik od prijenosa ključne tehnologije kineskoj matičnoj tvrtki Wingtech Technology, što je dovelo do smjene izvršnog direktora Zhanga Xuezhenga i stavljanja tvrtke pod državni nadzor. Na papiru, Europa se konačno suprotstavila. U stvarnosti, bio je to prvi korak u geopolitičku zamku u kojoj je Stari kontinent na kraju ispao naivni pijun u srazu titana.

Da bismo razumjeli razmjere ove krize, ključno je shvatiti što je Nexperia. Ne radi se o proizvođaču najnaprednijih AI procesora o kojima čitamo svakodnevno. Nexperia, izrasla iz nekadašnjeg Philipsovog odjela, globalni je lider u proizvodnji takozvanih "naslijeđenih" ili temeljnih čipova – dioda, tranzistora i MOSFET-ova. To su neugledne, jeftine komponente koje su, međutim, apsolutno neophodne za funkcioniranje gotovo svakog elektroničkog uređaja. U automobilima, ovi čipovi upravljaju svime, od električnih prozora, svjetala i senzora, do sustava kočenja, zračnih jastuka i infotainmenta. Njihova zamjena nije jednostavna; zahtijevaju stroge automobilske certifikate (AEC Q100 i Q101), a proces kvalifikacije novog dobavljača traje mjesecima. Nexperijin poslovni model je slika globalizacije: silicijske pločice proizvode se u tvornicama u Njemačkoj i Velikoj Britaniji, zatim se šalju u Kinu na sklapanje i testiranje, te se naposljetku ponovno izvoze kupcima u Europi i svijetu. Oko 70% svih Nexperijinih čipova prolazi kroz kineske pogone, što je detalj koji će se pokazati presudnim.

Eskalacija potaknuta iz Washingtona

Nizozemska intervencija nije se dogodila u vakuumu. Godinama se gomilala napetost zbog kineskog vlasništva nad strateškim europskim tvrtkama. Wingtech, koji je Nexperiju kupio 2019. za 3,63 milijarde dolara, stavljen je na američku "crnu listu" entiteta još u prosincu 2024. godine zbog navodne pomoći kineskoj vladi u preuzimanju osjetljivih tehnologija. Kada je Washington u rujnu te godine proširio pravila, postalo je jasno da će se i Nexperia, kao podružnica, naći pod američkim sankcijama. Izvori navode, a kasniji događaji potvrđuju, da je nizozemska akcija uslijedila nakon snažnog pritiska Sjedinjenih Država. Zadatak je bio naoko jednostavan: preuzeti kontrolu nad tvrtkom i smijeniti kineskog direktora kako bi se izbjegle američke sankcije koje bi Nexperiju praktički uništile. Nizozemska je tako, u pokušaju spašavanja strateške tvrtke, djelovala kao produžena ruka američke vanjske politike.

Peking, međutim, nije sjedio prekriženih ruku. Reakcija je bila brza i brutalna. Nekoliko dana nakon nizozemskog "preuzimanja", kinesko Ministarstvo trgovine zabranilo je izvoz svih Nexperia proizvoda sastavljenih na kineskom tlu. Koristeći istu retoriku "nacionalne sigurnosti" koju Zapad redovito primjenjuje, Kina je iskoristila svoju ključnu poziciju u Nexperijinom opskrbnom lancu kao oružje. Učinak je bio trenutačan i potencijalno katastrofalan. Europska udruga proizvođača automobila (ACEA) oglasila je alarm, upozoravajući da zalihe čipova mogu potrajati tek nekoliko tjedana. Proizvođači poput Volkswagena, Mercedes-Benza i BMW-a oformili su krizne timove, svjesni da bi zaustavljanje proizvodnih traka moglo biti pitanje dana, a ne tjedana. Europa je, štiteći se od navodnog kineskog utjecaja na poticaj Amerike, sama sebi prerezala vitalnu arteriju opskrbe.

Američki dogovor, europska naivnost

I dok je europska automobilska industrija, okosnica gospodarstva, zurila u ponor, s druge strane Atlantika odvijala se drugačija igra. Nakon sastanka u Južnoj Koreji, američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping postigli su širi trgovinski sporazum. Kao dio tog dogovora, Kina je pristala izuzeti Nexperijine proizvode namijenjene američkom tržištu iz svoje zabrane izvoza. U zamjenu za ustupke poput kupnje američkih poljoprivrednih proizvoda i odgode ograničenja na izvoz rijetkih zemnih metala, SAD je osigurao da protok vitalnih čipova prema njihovim tvornicama ostane neometan.

Vijest je neugodno odjeknula Bruxellesom i drugim europskim prijestolnicama. Europa je pokrenula sukob, preuzela rizik, suočila se s posljedicama i dovela svoju ključnu industriju na rub kolapsa, da bi na kraju Amerika, koja je cijelu priču i potaknula, izašla kao pobjednik koji je za sebe osigurao nesmetanu opskrbu. Potez koji je trebao demonstrirati europsku snagu i "stratešku autonomiju" još je jednom razotkrio njezinu naivnost i podređeni položaj. U globalnoj borbi za tehnološku dominaciju između Washingtona i Pekinga, Europa je poslužila kao polje za igru, a ne kao ravnopravan igrač. Retorika o "smanjenju rizika" zvuči šuplje kada se pokaže da je stvarna politika tek puko slijeđenje američkih interesa, čak i po cijenu samouništenja.