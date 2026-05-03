Keramika je keramika: proizvođač toaleta okreće se AI čipovima

Japanski proizvođač WC školjki Toto bilježi povijesni zaokret u poslovanju jer precizna keramika za proizvodnju danas vrlo traženih poluvodiča postaje profitabilnija od kupaonske opreme

Ako ste mislili da je poslovni zaokret kompanije Allbirds, koja se nakon sportske obuće odlučila baviti umjetnom inteligencijom, luda priča – pričekajte da pročitate ovu. Naime, japanska kompanija Toto, poznata i izvan te zemlje po proizvodnji toaleta, kada i općenito kupaonske i kuhinjske opreme, prolazi kroz značajnu transformaciju poslovnog modela u kojem će zajahati na valu umjetne inteligencije.

Nakon pet desetljeća postupnog razvoja, njihov odjel napredne keramike postao je ključni oslonac grupacije, zahvaljujući proizvodnji visokopreciznih komponenti koje su danas neophodne u strojevima za izradu poluvodiča. Ovaj segment poslovanja izravno profitira od globalnog procvata umjetne inteligencije, gdje se traže sve veće količine naprednih čipova.

Hi-tech keramika premašila kupaonsku

Financijski podaci Tota, za fiskalnu godinu koja je završila u ožujku, pokazuju da je njihov visokotehnološki odjel prvi put po dobiti nadmašio tradicionalno najjači segment poslovanja – onaj koji se bavi opremom za kućanstva na japanskom tržištu. S takvim rastom prihoda, keramika bi trebala činiti čak 55% ukupne operativne dobiti cijele grupacije.

Toto je danas drugi najveći svjetski proizvođač elektrostatskih steznih glava (E-chuck) koje se koriste u proizvodnji NAND memorije. Njihovi specijalizirani keramički dijelovi dizajnirani su tako da pomoću elektrostatske sile sigurno drže silicijske pločice (wafere) na mjestu tijekom procesa proizvodnje poluvodičkih komponenti na njima. Uz to, keramički odjel, osnovan još 1984. godine, proizvodi komponente za taloženje aerosola te strukturne dijelove koji su neophodni u proizvodnji velikih LCD panela.

Samim time, uprava želi povećati ulaganja u segment precizne keramike. Budući da potražnja za materijalima povezanim s poluvodičima ne jenjava, investitori s velikim zanimanjem iščekuju hoće li uprava usvojiti ideju o promjeni strateškog fokusa.

Predstavnici ulagača kažu da pritom treba biti oprezan i transparentan, kako bi se dioničarima jasno dalo do znanja da više ne ulažu u "tvrtku za WC-e" već u modernog proizvođača visokotehnološke opreme. To se treba, kažu, istaknuti kao konkurentska prednost i jasnije naglasiti, kako bi se stvarna vrijednost kompanije ispravno odrazila na cijenu dionica.