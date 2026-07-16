Kina odobrila Apple Intelligence za iPhone, Alibaba i Baidu u ulozi 'tehničkih partnera'

Odobrenje Apple Intelligencea manje je proboj, a više izlazak iz situacije u kojoj je tvrtka na jednom od svojih najvažnijih tržišta prodavala uređaj s isključenom funkcijom koju je globalno koristila kao razlog za kupnju

Kineska uprava za kibernetički prostor (CAC), regulator zadužen za internet, u srijedu je objavila odluku kojom potvrđuje odobrenje za Apple Intelligence, skup funkcija za sažimanje e-pošte, izradu nacrta dokumenata, obradu slika i slične zadatke. Predstavnik Alibabe potvrdio je za South China Morning Post da će veliki jezični model Qwen biti integriran u Apple Intelligence unutar iOS-a, iPadOS-a, macOS-a i visionOS-a za korisnike u Kini.

Odobrenje u paketu sa šest drugih usluga

Licencija je dodijeljena zajedno sa još šest usluga umjetne inteligencije za pametne telefone. Uz Apple Intelligence, na popisu je Galaxy AI tvrtke Samsung. Preostalih pet odobrenja otišlo je domaćim proizvođačima: Huaweiju, Oppu, Vivu, Xiaomiju i ZTE-u, čija se usluga oslanja na ByteDance kao partnera.

Prema službenoj obavijesti, licencija se odnosi isključivo na iPhone. Nije precizirano hoće li Apple Intelligence biti dopušten i na drugim uređajima koje Apple prodaje u Kini, poput iPada i Mac računala.

Tržište koje se ne može zaobići

Kina za Apple nije samo još jedno prodajno područje. Regija je godinama tvrtki treći najveći izvor prihoda, iza Amerike i Europe, s udjelom koji se kreće oko petnaest posto ukupnog prihoda, a uz to je i mjesto gdje se, preko Foxconna i lanca dobavljača koji Apple gradi tri desetljeća, sklapa najveći dio uređaja koji se prodaju po ostatku svijeta. Zaostatak od dvije godine u isporuci značajke koju konkurencija reklamira kao ključnu razliku između generacija stoga nije bio tehnički problem nego tržišni, jer su Huawei, Xiaomi i Vivo u međuvremenu prodavali telefone s domaćim modelima umjetne inteligencije bez ijednog dana čekanja na regulatora.