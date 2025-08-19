Lenovo u prvom kvartalu 2025./26. povećao prihod za 22 posto

Lenovo Group je u prvom kvartalu fiskalne godine 2025./2026. ostvarila prihod od 18,8 milijardi američkih dolara, što predstavlja rast od 22 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Neto dobit porasla je sa 243 milijuna na 505 milijuna dolara, odnosno za 108 posto. Prema prilagođenim non-HKFRS pokazateljima, koji isključuju utjecaj jednokratnih stavki, dobit je povećana za 22 posto, na 389 milijuna dolara.

Sve glavne poslovne jedinice bilježile su dvoznamenkasti rast prihoda, a segment osobnih računala ostvario je najveći skok u posljednjih 15 kvartala, uz rekordni tržišni udio od 24,6 posto. Udio prihoda koji ne dolazi iz poslovanja s osobnim računalima blago je porastao i sada iznosi 47 posto. Rast prihoda zabilježen je u svim geografskim regijama.

Kompanija navodi da su na rezultate utjecali ulaganja u istraživanje i razvoj, koja su porasla za više od 10 posto, te daljnji razvoj modela temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Lenovo također ističe da nastavlja provoditi strategiju „hibridne umjetne inteligencije“ i održavati fleksibilnost u izazovnim tržišnim uvjetima.

Prema objavljenim podacima, osnovna zarada po dionici porasla je na 4,12 američkih centi, u usporedbi s 1,99 centi u istom razdoblju prošle godine. Uprava naglašava da će se jednokratne stavke povezane s jamstvima i konvertibilnim obveznicama odražavati na rezultate do kraja fiskalne 2027./2028. godine.