Lenovo završio fiskalnu godinu s rekordnim prihodima i snažnim rastom AI segmenta

Lenovo je u Q4 i cijeloj fiskalnoj godini 2025./2026. zabilježio rekordan rast prihoda i dobiti te ojačao poziciju u segmentima infrastrukture, uređaja i usluga

U četvrtom kvartalu Lenovo je ostvario 21,6 milijardi USD prihoda, što predstavlja rast od 27% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prilagođena neto dobit udvostručila se i iznosila je 559 milijuna USD, dok je neto dobit pripisana vlasnicima kapitala porasla na 521 milijun USD.

Posebno se ističe rast prihoda povezanih s umjetnom inteligencijom, koji su u Q4 porasli 84% i činili 38% ukupnih prihoda Grupe. Ovaj segment uključuje AI uređaje, AI servere i AI usluge. Lenovo je prvi put premašio 80 milijardi USD godišnjih prihoda, dosegnuvši 83,1 milijardu USD, što predstavlja rast od 20% na godišnjoj razini. Prilagođena neto dobit porasla je 42% i iznosila je 2 milijarde USD.

Sve poslovne grupe ostvarile su dvoznamenkasti rast prihoda, a AI segment udvostručio je prihode i sada čini 33% ukupnih prihoda Grupe.

Pregled poslovnih grupa

IDG – 58,9 mlrd USD prihoda, rast 17%. Lenovo je dodatno učvrstio poziciju u PC segmentu i povezanim kategorijama.

– 19,2 mlrd USD prihoda, rast 32%. Grupa je ostvarila profitabilnost na godišnjoj razini i poboljšala operativnu dobit na 73 mil. USD.

– više od 10 mlrd USD prihoda, rast 19%. Operativna dobit više nego udvostručena u posljednjih pet godina.

Uloga AI‑a u rastu Grupe

AI je ključni pokretač rasta u svim segmentima. Lenovo navodi da je napredak u provedbi Hybrid AI strategije omogućio snažan zamah u AI infrastrukturi i AI uređajima.

Prihodi povezani s AI‑em:

+84% u Q4

+105% na godišnjoj razini

38% udjela u Q4 prihodima

33% udjela u godišnjim prihodima

Ulaganja u istraživanje i razvoj

Troškovi istraživanja i razvoja nastavili su rasti:

+16% u Q4 (3,5% prihoda Grupe)

+9% na godišnjoj razini (3% prihoda Grupe)

Ovaj rast prati strategiju širenja u područja infrastrukture, mobilnih uređaja, rješenja i usluga.

Lenovo je fiskalnu 2025./2026. godinu zaključio s najjačim rezultatima u svojoj povijesti. Rast prihoda, snažan doprinos AI segmenta, profitabilnost u svim poslovnim grupama i povećana ulaganja u R&D potvrđuju stabilnu dugoročnu strategiju i otpornost poslovnog modela.